Junior confirmó noticia de última hora: a algunos hinchas no les gustó

Junior de Barranquilla se prepara para disputar su segundo partido en condición de local en la Liga BetPlay-I de 2026. Después de caer en la primera jornada ante Deportes Tolima, el conjunto 'rojiblanco' recibirá el sábado 7 de febrero a Boyacá Chicó en la quinta fecha del campeonato.

El duelo entre barranquilleros y boyacenses tendrá como gran novedad la sede en la que se llevará a cabo, ya que el escenario será el estadio Romelio Martínez, teniendo en cuenta los trabajos de remodelación a los que se está sometiendo el Metropolitano Roberto Meléndez.

El cambio de estadio condicionará el acompañamiento que tendrá Junior. Y es que el Romelio Martínez tiene un aforo de 11 mil espectadores, cifra muy inferior a los 46,692 que puede recibir el Metropolitano.

Junior tomó decisión para su próximo partido de local

Para el partido contra Boyacá Chicó, Junior de Barranquilla tomó una radical decisión, que sorprendió a muchos aficionados.

Y es que el club 'rojiblanco' incrementó el precio de su boletería, teniendo en cuenta los pocos abonos vendidos y el menor aforo permitido en el estadio Romelio Martínez.

La boleta de occidental pasó de tener un valor de $100.000 y ahora costará $150.000. En el caso del sector de oriental, ahora tiene un precio de $80.000, anteriormente costaba $50.000.

Finalmente la entrada de norte será a partir de la fecha a $50.000, mientras que en la temporada anterior se cobraba a $30.000.

Precios boletería Junior Vs Boyacá Chicó

Occidental - $150.000

Oriental - $80.000

Norte - $50.000

Más el servicio