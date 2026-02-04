Alfredo Arias reveló cuándo sería titular Luis Muriel en Junior

Sin duda alguna, la llegada de Luis Fernando Muriel ha dado de qué hablar en esta Liga BetPlay. Firmó su sueño de jugar en el Junior de Barranquilla cerrando una carrera impecable en Europa y en Estados Unidos con el Orlando City. Aunque hubo varias trabas que ralentizaron su fichaje, el oriundo de Santo Tomás, Atlántico ya debutó, dejó buenas sensaciones y marcó un golazo de tiro libre.

Sus primeros pasos por el Junior fueron en el partido de la primera fecha contra el Deportes Tolima donde se salvó de una expulsión gracias a la corrección del VAR. Poco a poco ha ido sumando minutos entrando desde el banquillo. El estado físico era un tema que debía priorizar Alfredo Arias, y por ello, no ha sido titular.

Contra el Deportivo Pereira sumó minutos y marcó un golazo de tiro libre que sigue marcando su categoría a sus 34 años reafirmándose como uno de los mejores fichajes de esta Liga BetPlay. En entrevista en Planeta Fútbol, Alfredo Arias puso fechas para alinear a Luis Fernando Muriel en el arranque de partidos.

¿CUÁNDO SERÍA TITULAR LUIS FERNANDO MURIEL EN JUNIOR? ALFREDO ARIAS REVELÓ DETALLES

El director técnico uruguayo, que fue campeón en 2025-II habló sobre el tema físico de Luis Muriel. Marcó un golazo, pero el plan de Alfredo Arias es darle más tiempo para aclimatarse, “Muriel necesita todavía una mejoría en la competencia porque estuvo desde octubre sin competir y en la preparación”.

Posteriormente, destacó que esa evolución se ha venido viendo, “lo ha hecho muy bien, tiene muy buena disposición, me ha impresionado es las ganas que pone en el día a día para estar bien. Lógicamente que con la competencia y el gol del otro día le va a dar más solidez mental y física para disputar los partidos que vienen. Está a la orden como todos los jugadores”.

Bajo esas declaraciones, el plan en los próximos partidos sería mantener la misma dinámica con Luis Fernando Muriel. Seguramente seguirá siendo suplente, sumando un puñado de minutos semana tras semana, hasta que llegue el punto en el que pueda ser titular dentro del esquema de Alfredo Arias.

LUIS FERNANDO MURIEL HIZO ANÁLISIS DE SU ESTADO FÍSICO TRAS ESTAS CUATRO FECHAS

Después de su anotación, Luis Fernando Muriel habló sobre su estado físico y afirmó que de a poco está mejorando en ese tema para poder ser contemplado desde el comienzo en el campo de juego. Ya hay señales de una mejoría física con el nacido en Santo Tomás, Atlántico.

Justamente, el atacante comentó que, “contento, de verdad estoy muy contento por el gol y por la victoria. De a poco me voy sintiendo mejor, ya el partido anterior fue bastante bueno, la condición física es diferente, me estoy sintiendo mucho mejor dentro del campo y facilita las cosas. Tuve la oportunidad de marcar y eso es bueno para mí”.

Habrá que esperar cómo va trabajando en el día a día Junior y Luis Fernando Muriel para dar con señales de su posible titularidad. Por ahora, seguiría siendo suplente, aguardando por su mejoría física.