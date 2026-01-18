Logo Deportes RCN Vertical
Junior de Barranquilla

Junior confirmó sorpresas para debutar en la Liga BetPlay Vs Tolima

Junior iniciará la defensa del título de la Liga BetPlay recibiendo en el estadio Metropolitano a Deportes Tolima.
Daniel Zabala
Junior de Barranquilla en la temporada 2026
Junior de Barranquilla en la temporada 2026 // Colprensa

Junior de Barranquilla está listo para debutar en la Liga BetPlay-I de 2026 este domingo 18 de enero recibiendo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a Deportes Tolima.

El conjunto 'rojiblanco' afrontará el compromiso con el objetivo de iniciar la defensa del título y además lograr el mejor rendimiento posible de cara a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Junior tiene buena noticia para el inicio de la Liga BetPlay

Junior prepara sorpresa para la fecha 1 de la Liga BetPlay

En las últimas horas, Junior de Barranquilla ha recibido importantes noticias, con respecto a temas administrativos, que le permitirán al director técnico Alfredo Arias sorprender en el partido contra Deportes Tolima.

Y es que el conjunto 'rojiblanco' ya cuenta el aval para utilizar al defensa central Jean Carlos Pestaña, al mediocampista Juan David Ríos y al delantero Luis Fernando Muriel.

Adicionalmente, el extremo Cristian Barrios hace parte de la lista de jugadores concentrados, a pesar de haber firmado su contrato y sido presentado recién en la jornada del sábado 17 de enero.

Ante este panorama, Junior tendrá disponibles a todos sus refuerzos para el duelo contra Tolima.

Concentrados en Junior Vs Tolima

Porteros: Mauro Silveira y Jefferson Martínez

Oficial: Cristian Barrios fue presentado en su equipo para este 2026

Defensar: Jermein Zidane Peña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Jean Carlo Pestaña, Edwin Herrera, Jhomier Guerrero y Yeison Suárez.

Mediocampistas: Guillermo Celis, Juan David Ríos, Jesús David Rivas, Kevin Pérez, Dilan Villarreal, Jannenson Sarmiento, Yimmi Chará, Brayan Castrillón, Cristian Barrios

Delanteros: Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez

La única gran baja de Junior para el partido de este domingo es el delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien debe pagar dos fechas de sanción.

