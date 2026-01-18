Junior confirmó sorpresas para debutar en la Liga BetPlay Vs Tolima

Junior de Barranquilla está listo para debutar en la Liga BetPlay-I de 2026 este domingo 18 de enero recibiendo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a Deportes Tolima.

El conjunto 'rojiblanco' afrontará el compromiso con el objetivo de iniciar la defensa del título y además lograr el mejor rendimiento posible de cara a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Lea también Junior tiene buena noticia para el inicio de la Liga BetPlay

Junior prepara sorpresa para la fecha 1 de la Liga BetPlay

En las últimas horas, Junior de Barranquilla ha recibido importantes noticias, con respecto a temas administrativos, que le permitirán al director técnico Alfredo Arias sorprender en el partido contra Deportes Tolima.

Y es que el conjunto 'rojiblanco' ya cuenta el aval para utilizar al defensa central Jean Carlos Pestaña, al mediocampista Juan David Ríos y al delantero Luis Fernando Muriel.

Adicionalmente, el extremo Cristian Barrios hace parte de la lista de jugadores concentrados, a pesar de haber firmado su contrato y sido presentado recién en la jornada del sábado 17 de enero.

Ante este panorama, Junior tendrá disponibles a todos sus refuerzos para el duelo contra Tolima.

Concentrados en Junior Vs Tolima

Porteros: Mauro Silveira y Jefferson Martínez

Lea también Oficial: Cristian Barrios fue presentado en su equipo para este 2026

Defensar: Jermein Zidane Peña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Jean Carlo Pestaña, Edwin Herrera, Jhomier Guerrero y Yeison Suárez.

Mediocampistas: Guillermo Celis, Juan David Ríos, Jesús David Rivas, Kevin Pérez, Dilan Villarreal, Jannenson Sarmiento, Yimmi Chará, Brayan Castrillón, Cristian Barrios

Delanteros: Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez

La única gran baja de Junior para el partido de este domingo es el delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien debe pagar dos fechas de sanción.