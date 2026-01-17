Junior tiene buena noticia para el inicio de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla está listo para iniciar la defensa del título de la Liga BetPlayenfrentando este domingo 18 de enero a Deportes Tolima en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El conjunto 'rojiblanco' afronta el nuevo certamen con importantes novedades en su nómina, teniendo en cuenta las salidas de Didier Moreno, Carlos Esparragoza, José Enamorado y Steven Andrés 'titi' Rodríguez, entre otros.

Sin embargo, Junior fue gran protagonista en el mercado de fichajes al incorporar a Jean Carlos Pestaña, Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez, Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios.

Teniendo en cuenta la calidad de jugadores incorporados, el cuadro barranquillero parte como uno de los favoritos para disputar el título y además para hacer una buena participación en la Copa Conmebol Libertadores.

Junior recibió buena noticia para el inicio de la Liga BetPlay

Para el partido contra Deportes Tolima por la fecha 1 de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla tendrá disponibles a todos los fichajes que ha presentado.

Se trata de Jean Carlos Pestaña, Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez, Luis Fernando Muriel, quienes ya cuentan con la documentación necesaria y ya fueron inscritos en la Dimayor.

Los últimos en ser registrados fueron Jean Carlos Pestaña, Juan David Ríos y Luis Fernando Muriel, quienes no pudieron sumar minutos en el partido contra Independiente Santa Fe por la ida de la Superliga.

En el caso de Cristian Barrios, Junior está ultimando detalles en las pruebas médicas y en el contrato para presentar oficialmente al extremo.

Junior encontró solución a problema

Al tener habilitados a todos los refuerzos, Junior encontró solución a un importante problema de cara al duelo contra Tolima.

Y es que el conjunto 'rojiblanco' no podrá utilizar al atacante Guillermo Paiva en las dos primeras jornadas de la Liga BetPlay por una sanción que tiene pendiente.

Sin embargo, con la inscripción de Luis Fernando Muriel, el atacante nacido en Santo Tomás se perfila como candidato para sumar sus primeros minutos en el equipo barranquillero.

Junior también tiene dosponible a Teófilo Gutiérrez.