Oficial: Cristian Barrios fue presentado en su equipo para este 2026

El Junior de Barranquilla anunció este sábado 17 de enero la incorporación de Cristian Barrios a su plantilla de jugadores para las competencias de este 2026, el más reciente campeón del fútbol colombiano le quita un delantero importante al América de Cali, que buscaba retenerlo, pero que finalmente no pudo hacerlo.

Barrios finaliza de manera anticipada su vínculo con los ‘diablos rojos’ para cumplir su sueño de jugar en el Junior de Barranquilla, club que se hizo con todos sus derechos deportivos y lo tendrá en la institución hasta diciembre del 2028.

Lea también: América le dijo no a Flamengo y uno de sus delanteros ha renovado contrato

Junior le arrebata un delantero al América de Cali; es oficial

Había mucha expectativa con el futuro de Cristian Barrios, uno de los delanteros más destacados que tiene actualmente el fútbol colombiano y que América quería retener, una contratación con Junior que en su momento sonó caerse tras la llegada de Luis Fernando Muriel, pero que finalmente se logró cristalizar.

Así las cosas, el técnico Alfredo Arias suma otro delantero de categoría a su plantilla de jugadores, teniendo en cuenta que el Junior ya tiene a Guillermo Paiva, Yimmi Chará, Deiber Caicedo, Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Brayan Castrillón, Jesús Díaz y Kevin Pérez.

Declaraciones de Barrios tras su llegada al equipo ‘tiburón’

El delantero que surgió en el Atlético F.C. del Valle del Cauca, vestirá la cuarta camiseta de futbol en su carrera tras lucir la de Boyacá Patriotas y la del América de Cali, cumpliendo su sueño de jugar en el Junior, equipo del que es hincha.

“Muy contento, es un sueño estar aquí, desde niño lo soñaba, sobre los cupos de delanteros es muy importante el plantel que armó el equipo, habrá una competencia muy sana por obtener los objetivos”, dijo Barrios en su presentación como jugador del Junior.