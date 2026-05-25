Junior confirmó su estadio para la final de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla clasificó a una nueva final de la Liga BetPlay, después de eliminar en la fase semifinal del primer semestre a Independiente Santa Fe.

El equipo 'rojiblanco' se impuso en los lanzamientos desde el punto penal con marcador de 5-4, luego de haber empatado 1-1 en el marcador global.

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Junior va por el bicampeonato

En la final del primer semestre de 2026, Junior de Barranquilla tratará de sumar un nuevo bicampeonato, teniendo en cuenta que fue campeón del Fútbol Profesional Colombiano en la Liga BetPlay-II de 2025.

Para lograrlo, el conjunto 'rojiblanco' se medirá en serie de ida y vuelta por el título con Atlético Nacional, que no tuvo problema para eliminar en su ronda semifinal a Deportes Tolima.

Junior confirmó estadio para la final de la Liga BetPlay

Este lunes 25 de mayo, Junior confirmó el estadio en el que disputará en condición de local la final de la Liga BetPlay.

Luego de conseguir la clasificación, en el entorno del cuadro 'rojiblanco' se pensó en disputar el duelo de ida en el estadio Jaime Morón de Cartagena, escenario en el que jugó los partidos de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Sin embargo, Junior tomó la decisión de mantenerse en su sede natural y jugar la final de la Liga BetPlay en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

Programación de la final de la Liga BetPlay

Partido de ida - martes 2 de junio

Junior Vs Nacional

Estadio Romelio Martínez

Hora: 7:30 P.M.

Partido de vuelta - lunes 8 de junio

Nacional Vs Junior

Estadio Atanasio Girardot

Hora: 5:00 P.M.