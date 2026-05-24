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Rodallega da la cara tras penal fallado en el Junior vs. Santa Fe: “Es muy doloroso”

El centro delantero fue sincero con la hinchada santafereña.
Carlos Cañas
Hugo Rodallega.
Hugo Rodallega. // @SantaFe

Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe de Bogotá se enfrentaron en las horas de la noche del sábado 23 de mayo por el partido de vuelta de las semifinales de la liga colombiana del primer semestre del año.

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Una semi definida en penales

El compromiso, disputado en el estadio Romelio Martínez, terminó empatado. Como el cotejo de ida, que se realizó en el estadio Nemesio Camacho el Campín, también quedó igualado, la serie se tuvo que definir desde los penales.

Los disparos desde los doce pasos estaban siendo casi perfectos, hasta que al experimentado centro delantero Hugo Rodallega. Este se paró al frente de la bola y cuando remató, la estrelló en el travesaño.

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Teo metió al Junior en la final

Después, Teófilo Gutiérrez apareció para anotar, lo cual le dio la clasificación al Junior de Barranquilla a la gran final del torneo, instancia en la que se medirá con Atlético Nacional de Medellín.

Varias horas después del partido, el mismo Hugo Rodallega dio la cara tras el penal fallado. El jugador que estuvo en la Premier League de Inglaterra no se guardó nada al respecto.

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Palabras de Hugo

Cardenales, acá estoy y estaré siempre dando cara en diferentes circunstancias. Es muy doloroso perder la oportunidad de jugar una nueva final, y más habiendo fallado en un momento crucial, pero el compromiso y la responsabilidad que tengo con esta institución es más fuerte, así que seguiremos peleando juntos por la grandeza del escudo, siempre expuesto a acertar, pero también a fallar, SIMPLEMENTE GRACIAS”, expresó el artillero, a través de su cuenta oficial de X.

Desde que Hugo Rodallega llegó a Independiente Santa Fe de Bogotá, supo meterse de una gran manera en el corazón de los aficionados cardenales. El centro delantero suele tener buenas actuaciones. Tras su mensaje, muchos hinchas del club le demostraron su apoyo.

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