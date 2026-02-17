Carlos Bacca fue protagonista en Carnaval de Barranquilla y filtró nueva camiseta de Junior

Esta semana, el Junior de Barranquilla recibió una gran noticia con el futuro de Carlos Arturo Bacca, delantero que fue inscrito para este 2026 a la espera de la recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles que lo sacó del segundo semestre y de este comienzo del año.

Alfredo Arias, entrenador del club tendrá que tomar decisiones con sus delanteros, dado que Carlos Bacca ya regresó a las sesiones de entrenamiento junto con sus compañeros, a la espera de una fecha concreta para ser tenido en cuenta en una convocatoria y pueda ser suplente o titular en Liga BetPlay y Copa Libertadores.

Mientras espera por su primera convocatoria en este 2026, Carlos Bacca se robó el espectáculo en el Carnaval de Barranquilla siendo uno de los protagonistas en el desfile del sábado 14 de febrero. Con la sorpresa de todos los que atendieron a la Batalla de Flores, Bacca filtró los nuevos colores del Junior de Barranquilla.

CARLOS BACCA POSÓ CON LA NUEVA CAMISA DEL JUNIOR DE BARRANQUILLA

En las redes sociales del Junior de Barranquilla escribieron, “el goleador, modo Carnaval”, acompañado de fotos del atacante en medio del desfile por la Vía 40. El oriundo de Puerto Colombia apareció en la Batalla de Flores en una carroza de Adidas para presentar la nueva indumentaria del cuadro barranquillero.

Aunque en las redes del club no se ha hecho oficial, su rol protagónico en el desfile tiene que ver con la presentación del nuevo modelo de la camiseta del Junior. Este novedoso diseño para los juegos en calidad de visita será de color azul con rayas verticales tanto rojas como blancas.

El azul predomina en la camiseta, junto con el rojo y blanco. Los hombros están acompañados también por líneas rojas, además del cuello que es completamente rojo. Habrá que esperar al regreso de Carlos Bacca a las canchas para poder estrenar este diseño de Adidas en los partidos de visitante.

ADIDAS HIZO OFICIAL LA NUEVA CAMISA DEL JUNIOR DE BARRANQUILLA

Este martes 17 de febrero, Adidas dio a conocer la oficialización de la nueva camiseta en calidad de visitante que tendrá el Junior a partir de este 2026. Efectivamente fue la misma camisa que Carlos Arturo Bacca utilizó y posó en medio de los Carnavales de Barranquilla en la Batalla de Flores.

La marca alemana escribió en su cuenta de Instagram, “desde el Caribe para el mundo. La nueva visitante del Junior ya está aquí. Evolución que se lleva puesta”. Un diseño que ya probaron jugadores como Jermein Zidane Peña y Mauro Silveira. Esta indumentaria podría estrenarse en el partido de la octava fecha de la Liga BetPlay cuando visiten a Independiente Santa Fe el domingo 22 de febrero.