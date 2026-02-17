Carlos Bacca da buena noticia al Junior; Alfredo Arias tomará importante decisión

Tras el mercado de fichajes de Junior de Barranquilla que llegó Luis Fernando Muriel y que retuvieron a Guillermo Paiva, el cuadro barranquillero logró armar una delantera de ensueño con Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, con el que decidieron inscribirlo pese a las dudas que hubo.

Y es que, Carlos Arturo Bacca tuvo que superar una durísima lesión del tendón de Aquiles que lo sacó desde junio de 2025. No fue inscrito en el 2025, y tampoco iba a serlo en el 2026 hasta que Junior cerró esos rumores que indicaban que no jugaría más en el club.

Lo inscribieron para esta nueva temporada de la Liga BetPlay, pero hasta ahora en febrero no ha podido ser de la partida junto con sus compañeros. Todavía le queda tiempo de recuperación ultimando los detalles para regresar pronto a la disciplina. El primer paso es retomar en los entrenamientos.

SE ACERCA LA VUELTA DE CARLOS BACCA EN EL JUNIOR

De acuerdo con información de Ángel Julio Rodelo de RCN, Carlos Bacca ya estaría listo y a disposición de Alfredo Arias cuando el entrenador uruguayo quiera alinearlo. Además, señaló también que Lucas Monzón ya está recuperado de su lesión y podría ser de la partida ante el América de Cali.

Sobre el delantero, Ángel Julio afirmó, “Carlos Bacca ya está entrenando a la par de la plantilla. En ese orden de ideas, el técnico Alfredo Arias está esperando que Bacca esté en una mejor condición física para convocarlo. Queda en la decisión del entrenador uruguayo en qué partido reaparecerá el futbolista nacido en Puerto Colombia”.

Sin embargo, su regreso a las canchas se podría demorar un poco, pues, tras una dura lesión que lo sacó de los terrenos de juego casi un año, el club priorizaría no correr riesgos con el atacante en esta Liga BetPlay. Alinearlo pronto puede significar una reincidencia en su lesión y sería mucho más grave.

La duda de Alfredo Arias no solo estaría en ver en qué partido podría alinear a Carlos Bacca, sino también cómo organizar su delantera, dado que tiene a jugadores de mucho peso como Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel, Guillermo Paiva y el mismo Bacca.

Habrá que esperar la decisión de Alfredo Arias para volver a convocar al delantero de Puerto Colombia. Seguramente, su regreso será lento y es probable que, en su primer encuentro dentro de la nómina de concentrados, sería suplente para no exponerlo.

Carlos Bacca regresaba en marzo, según los tiempos que dieron cuando sufrió la dura lesión del tendón de Aquiles. Bajo ese panorama, es posible que el atacante regrese a las canchas el siguiente mes, justo antes de que el Junior inicie su camino en la Copa Libertadores. Su primer partido sería en abril.