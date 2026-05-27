Directivos del Junior tomaron contundente decisión sobre el futuro de Alfredo Arias

Para nadie es un secreto que la llegada a Alfredo Arias ha sido un revulsivo para todo el Junior de Barranquilla, teniendo en cuenta lo que ha logrado con el club, llevándolo a su segunda final consecutiva y teniendo la oportunidad de convertirlo en bicampeón del fútbol profesional colombiano.

Ante el gran rendimiento que ha tenido Alfredo Arias al frente del Junior de Barranquilla, se conoció en las últimas horas que el entrenador uruguayo tendría algunas ofertas de clubes internacionales, además su vinculo laboral con el cuadro barranquillero estaría por terminar.

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Sin embargo, a pesar de los diferentes rumores en redes sociales y las ofertas de otros clubes del continente, todo parece indicar que Alfredo Arias tendría su futuro asegurado, teniendo en cuenta las declaraciones de Fuad Char, mayor accionista del Junior de Barranquilla.

Alfredo Arias se queda en Barranquilla

En conversaciones con el diario El Heraldo, el mayor accionista del Junior de Barranquilla confirmó que la continuidad de Alfredo Arias está asegurada, dejando claro que se la ha ganado, a pesar de los resultados que obtuvo en los juegos de la Copa Libertadores.

“Bueno, esta es la primera noticia que tengo de eso. Él tiene contrato hasta el 30 de junio, lógicamente, tiene asegurada su renovación, pero no hemos entrado a… hemos estado tan ocupados en partido a partido, que ese tema se considera que está ya. No pensamos otra cosa que no sea la continuidad de él, seguro”, aseguró Fuad Char.

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Tras las declaraciones del Fuad Char se esclarecen los rumores sobre una posible salida de Alfredo Arias del Junior de Barranquilla, que todavía sigue peleando en lo dos torneos que está disputando (Copa Libertadores y el torneo local), teniendo la posibilidad de conseguir una nueva estrella.

¿Cuál era el equipo que quería los servicios de Alfredo Arias?

Según se pudo conocer desde Ecuador, el equipo que habría tenido acercamiento con el entorno de Alfredo Arias es Emelec, que no tiene una buena actualidad en el fútbol del vecino país, pues sus últimos torneos no han dejado satisfechos a todos los miembros de la junta directiva.

Cabe mencionar que el cuadro ecuatoriano ha confiado en el trabajo de algunos entrenadores colombianos, pues Leonel Álvarez y Alejandro Restrepo fueron uno de los entrenadores que no tuvieron éxito en Emelec.