Junior debe definir el futuro de un jugador: ¿Arias está en aprietos?

Junior de Barranquilla se prepara para su próximo partido en la Liga BetPlay, el cual se jugará el lunes 2 de febrero en condición de visita frente a Deportivo Pereira, teniendo en cuenta que el duelo contra Atlético Nacional por la fecha 3 fue postergado por el encuentro del conjunto 'verdolaga' frente a Inter Miami.

Después de superar a Millonarios en la fecha 2, el equipo 'tiburón' aprovechó la semana larga de entrenamientos para poner a punto físicamente a varios integrantes de la plantilla.

Junior define el futuro de un jugador

En pleno desarrollo de la Liga BetPlay y a pocos días para que se cierre el mercado de fichajes, Junior de Barranquilla tiene que definir el futuro de un jugador.

Se trata del mediocampista Harold Rivera, quien no ha contado con suerte en su paso por el conjunto 'tiburón', ya que ha tenido inconvenientes en una de sus rodillas.

Sin embargo, para la temporada 2026, Rivera cuenta con el alta médica y además ha hecho parte de los trabajos de pretemporada y de los entrenamientos con normalidad.

Incluso se ha mencionado que Harold Rivera ha demostrado buen nivel en los trabajos, pero no ha debutado en la Liga BetPlay-I de 2026.

En las últimas horas, Alfredo Arias dio a conocer en diálogo con El Heraldo, que el mediocampista debe luchar por un lugar, ya que estaría por detrás de Guillermo Celis, Jesús David Rivas, Fabián Ángel y Juan David Ríos en la lista de posibilidades del técnico de Junior.

Teniendo en cuenta lo informado, Rivera no sería inscrito en Junior para jugar en la temporada 2026 hasta que cierre el mercado de fichajes, ya que sería el futbolista a descartar en caso de necesitar sumar un nuevo elemento.