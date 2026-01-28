Junior tendrá inesperado ‘refuerzo’ proveniente de México

Junior de Barranquilla, el último campeón del fútbol colombiano que perdió la Superliga BetPlay ante Santa Fe y también cayó derrotado 2-0 contra Tolima en la primea fecha del certamen local, logró respirar luego de vencer a Millonarios por 2-1 en El Campín.

El equipo dirigido por el técnico Alfredo Arias volvió a sonreír pese a las bajas que tenía para el duelo ante el cuadro ‘embajador’, recordando que Junior no tuvo disponibles a Jean Carlos Pestaña, Lucas Monzón, Jesús David Rivas, Bryan Castrillón y Kevin Pérez por distintas lesiones, mientras que Guillermo Paiva estuvo ausente por una fecha de sanción que debía pagar.

Junior recibirá ‘refuerzo’ económico proveniente de México

El conjunto ‘tiburón’ ha llegado a un acuerdo con la marca Claro (empresa mexicana de telecomunicaciones) para ser su nuevo patrocinador, una alianza que une al deporte con esta compañía que en los últimos años ha invertido miles de millones en fibra óptica, estaciones 5G y modernización de infraestructura en Barranquilla y sectores claves como el Estadio Metropolitano y el Gran Malecón.

De acuerdo con los reportes, el logo de la marca estará en la parte posterior de la camiseta del Junior, debajo del logo de SuperGiros, un patrocinador fuerte y reconocido que realizará una inversión importante para el equipo que será visto de manera internacional cuando afronte sus partidos de la próxima Copa Libertadores.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior por la Liga BetPlay?

El conjunto ‘tiburón’ tendrá un buen tiempo de inactividad luego de la información confirmada sobre el aplazamiento del partido entre Junior y Atlético Nacional programado para este viernes 30 de enero y correspondiente a la tercera fecha de la presente Liga BetPlay, esto, debido al partido amistoso que el cuadro ‘verdolaga’ jugará el sábado 31 de enero frente al Inter Miami.

Así las cosas, Junior volverá a jugar por la liga local hasta el próximo lunes 2 de febrero, cuando juegue en condición de visitante contra el Deportivo Pereira, duelo programado para disputarse a partir de las 8:30 de la noche.