Junior debe tomar difícil decisión para 2026: problema para Arias

Junior de Barranquilla ya piensa en lo que será la temporada 2026 en la que tratará de defender el título de la Liga BetPlay y además intentará hacer una buena participación en la Copa Conmebol Libertadores.

Para conseguir un buen rendimiento, el conjunto 'rojiblanco' ha iniciado la búsqueda de refuerzos para potenciar la nómina que tendrá bajo su cargo el director técnico uruguayo Alfredo Arias.

Junior debe tomar difícil decisión

De cara a la temporada 2026, el cuerpo técnico de Junior y sus directivos deben tomar una difícil decisión con respecto a la conformación de la nómina.

Teniendo en cuenta el reglamento de la Liga BetPlay, el cuadro barranquillero solo podrá contar con cuatro jugadores extranjeros.

Junior terminó el 2025 con el guardameta Mauro Silveira, los defensores Cristian Javier Báez y Lucas Monzón y el delantero Guillermo Paiva como futbolistas foráneos.

Silveira y Monzón son los únicos con contrato vigente, mientras que a Báez y a Paiva se les termina el próximo 31 de diciembre.

A pesar de que Báez y Paiva fueron determinantes en la consecución del título, la continuidad del zaguero y del delantero no está asegurada.

Sobre Cristian Javier Báez se ha conocido que sus 35 años pondría en duda la permanencia. Además, el buen rendimiento demostrado en la recta final de la Liga BetPlay por Jermein Zidane Peña y Lucas Monzón le jugaría en contra al guaraní.

En el caso de Guillermo Paiva se ha explicado que podría estar muy cerca de que Junior haga uso de la opción de compra para hacerse definitivamente con sus servicios.