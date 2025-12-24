Referente del título de Junior se iría: tres grandes del FPC pelean por ficharlo

Hace una semana celebró el Junior de Barranquilla la final ante el Deportes Tolima que le permitió sumar en su palmarés la estrella número 11 de su historia. Con jugadores como Teófilo Gutiérrez, Guillermo Paiva, Bryan Castrillón, José Enamorado, Andrés Steven Rodríguez, Jesús Rivas, entre otros, dieron un golpe en el segundo semestre para cerrar el año con broche de oro.

Para el 2026, Junior de Barranquilla ya tiene listo el fichaje de Jannenson Sarmiento que llegará procedente de Unión Magdalena después de estar en el radar de América de Cali, Santa Fe, Millonarios, y de clubes de Rusia y China. El siguiente en llegar será Kevin Pérez del Deportes Tolima.

Entre las bajas que podrían tener en el Junior se habla de José Enamorado que saldría al balompié internacional. Sin embargo, otro de los referentes que dejaría el barco antes de jugar la Copa Libertadores sería Steven Rodríguez. Aunque no fue regularmente titular en el cuadro atlanticense, cada vez que entraba marcaba goles o influía en el campo de juego.

LOS TRES CLUBES QUE QUIEREN A STEVEN RODRÍGUEZ

Ha sido tal vez el mejor suplente de la Liga BetPlay en este 2025 con anotaciones. Su fortaleza ha sido los disparos desde el punto penal. No obstante, no seguiría dentro de la institución. Para el 2026 buscaría su salida de la institución para tener nuevos aires después de haber ganado dos Liga BetPlay con el equipo barranquillero.

De acuerdo con información del periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, el entorno del ‘Titi’ Rodríguez tiene claro no seguir en Junior y buscarían nuevos retos, dado que quiere jugar más y no solo ser una carta para los segundos tiempos. Ha demostrado su poderío goleador, pero no le dieron muchas titularidades en su paso por Barranquilla.

Por su parte, el Junior tiene claro que quieren sacar provechó del jugador y solo lo dejarían salir siempre y cuando haya una venta. No pretenden enviarlo de préstamo a ningún club. De hecho, ya le dijeron que no a un equipo que envió una oferta para asegurar el préstamo del delantero.









La información de Alexis Rodríguez afirma que el Deportivo Cali envió una oferta de préstamo con una opción de compra, y la respuesta por parte del Junior fue un rechazo a las condiciones que planteaba el cuadro azucarero.

Sin embargo, aparecen otras dos alternativas para el Junior, pues Millonarios y América de Cali también están interesados en el fichaje de Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez. Por ahora, el cuadro bogotano y el escarlata no han enviado ofertas, pero ya saben que, en caso de querer contratar al delantero será por medio de una compra absoluta y no por una cesión.