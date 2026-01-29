Junior dio reporte médico de sus jugadores lesionados: varios recuperados

Junior de Barranquilla se prepara para visitar este lunes 2 de febrero a Deportivo Pereira en partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay. El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso, después de una semana larga de trabajo, teniendo en cuenta que el duelo contra Atlético Nacional de la tercera jornada fue aplazado.

Este jueves 29 de enero, Alfredo Arias, director técnico del conjunto barranquillero, dio a conocer una actualización de la situación médica de algunos jugadores del plantel, que han sido baja en los últimos encuentros.

Alfredo Arias dio reporte médico de Junior

Luego de la serie de la Superliga y las primeras dos fechas de la Liga BetPlay, Junior sufrió algunas bajas por lesión.

Al respecto se refirió el entrenador Alfredo Arias, quien dio detalles de cada jugador.

Sobre Lucas Monzón, que sufrió una luxación en uno de sus hombros, Arias explicó que está "evolucionando muy bien" y se espera que su regrese se registre ante de los estimado.

En cuanto a Jesús Rivas, que presentó una molestia muscular, se aseguró que ya ha desarrollado trabajos con el resto del plantel, pero "todavía le falta una etapa más para estar al 100".

Alfredo Arias también confirmó que Kevin Pérez se recuperó de sus problemas físicos y ya se entrena con normalidad.

Finalmente, el estratega de Junior detalló que Bryan Castrillón está en proceso de recuperación, después de sufrir un esguince en una de sus rodillas.

Alfredo Arias dio detalles de los refuerzos de Junior

Por otro lado, Alfredo Arias dio a conocer que los refuerzos de Junior de Barranquilla están en proceso de adaptación no solo a la parte deportiva, sino que también a la ciudad.