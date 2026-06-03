Junior dominó a Alfredo Morelos en la final de la Liga Betplay

Junior de Barranquilla disputó uno de sus mejores partidos a lo largo de la temporada, la cual estuvo marcado de varios "vaivén" deportivos, pero al final de cuentas el que más importa es el que se jugó en el Romelio Martínez.

El 'tiburón' se llevó el marcador 3-0 gracias a Bryan Castrillón y Luis Fernando Muriel, quien se encargó de marcar doblete para llegar con ventaja a Medellín, pero otro de los protagonistas fue Alfredo Morelos, quien no se pudo mover en todo el partido a su gusto.

Diego Arias habló sobre el dominio que hubo sobre Alfredo Morelos

El equipo comandado por Alfredo Arias sorprendió de gran manera en el partido de ida de la final de la Liga Betplay, ya que todo se esperaba, menos que el duelo hubiera podido llegar a terminar con un marcador de 3-0.

Junior hizo un papel ejemplar a lo largo de los 90 minutos en cuanto a definición, pero también en la zona defensiva, en donde Silveira no tuvo que hacer mayor trabajo.

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Ello se dio principalmente al gran trabajo que hizo Alfredo Arias al momento de implantar la marca sobre Alfredo Morelos, utilizando la misma estrategia que habría utilizado contra Rodallega en las semifinales, tal como lo comentó el estratega de Nacional.

"Ya habíamos proyectado que la forma de marcar a Alfredo sería parecida a la que sucedió con Rodallega. Durante la semana enfatizamos en cómo pudimos sacarle provecho, pero la forma de atacar ese espacio nos costó. Tuvo que ver con que también encontraron el gol muy rápido, defendieron muy cerca a su espacio, pero si era algo que teníamos presente".

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta de la Liga Betplay?

La Dimayor sentenció que el lunes festivo 8 de junio se definirá al campeón del primer semestre en la Liga BetPlay. Nacional tendrá que respetar la casa y acercarse al resultado. Tendrá que ganar por tres goles de diferencia para igualar la serie y definir todo en penales, o una diferencia de cuatro para poder remontar y arrebatar un título que ya está muy a favor de los atlanticenses.

Así las cosas, todo se definirá el lunes 8 de junio de la siguiente manera:

Lunes 8 de junio

Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla

Hora: 5:00 P.M.

Estadio Atanasio Girardot