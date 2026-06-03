Alfredo Arias no no se adelanta tras el 3-0: "Ahora viene la parte más difícil de la final"

Este Junior vs Atlético Nacional fue el reflejo de un partido más que perfecto que hicieron Alfredo Arias y sus dirigidos en el duelo de la final ida ante Deportes Tolima en el segundo semestre del 2025. La superioridad se vio durante los 90 minutos y los atlanticenses cerraron el primer telón nada más ni nada menos que con el resultado a su favor con un 3-0.

Ahora con Nacional, cerraron los espacios, no dejaron respirar a Alfredo Morelos ni a la creación de Juan Manuel Rengifo en un partido pobre de los antioqueños. Daniel Rivera y Jermein Zidane Peña fueron determinantes para negar cualquier posibilidad de gol de los antioqueños.

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El planteamiento fue parecido al de Bogotá contra Independiente Santa Fe con Daniel Rivera y Jermein Peña que sostuvieron a Hugo Rodallega y no lo dejaron moverse con la comodidad deseada. Alfredo Arias ya sabe cómo jugar este tipo de partidos y en las finales es donde más se crece.

Durante la rueda de prensa post partido, Alfredo Arias no tuvo más que palabras de agradecimiento para con sus dirigidos en un resultado holgado como este, pensando en la final vuelta en Medellín el lunes 8 de junio.

ALFREDO ARIAS Y LA EFECTIVIDAD QUE SÍ ESTUVO DE SU LADO

Muy diferente a las características que tienen Santa Fe y Nacional, la idea de este partido era casi igual al de la primera semifinal: atormentar al delantero y no dejarlo pensar. Alfredo Arias dejó claro que, “tiene cierta similitud con lo que planteamos en Bogotá y acá contra Santa Fe con diferentes relevos. Necesitábamos que Peña relevara bien, necesitábamos que los laterales hicieran la superioridad numérica y una serie de cosas que hicieron muy bien”.

Además, referenció la efectividad que tuvieron y que careció en otros partidos que pudieron ser perfectos, “siempre digo, la efectividad es fundamental. Le hicimos daño al rival, lo pusimos en donde queríamos desde el primer minuto y eso habla muy bien de mi equipo y de mis jugadores contra el mejor equipo del semestre y los superaron. Es el primer tiempo de un partido de 180 minutos y viene la parte más difícil. No nos podemos distraer, y así tenemos que llegar a la final en Medellín”.

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La clave para sacar adelante el partido contra un rival difícil, “los jugadores. Siempre es el mérito de ellos. A veces los técnicos ayudan a que pierdan, pero cuando ganan es el mérito de ellos. Tengo muy buenas personas, aquellos que no fueron citados estuvieron ahí para darle la voz de aliento. Los que quedaron en el banco, en el vestuario, cuando entraron sintiendo que esto es un juego de nosotros. Nunca he sido yo. Juegan 11 y entrenan 25/30-. Nunca es individual y mi equipo lo ha entendido”.

Dejó claro que lo más difícil es sacarse ese triunfalismo con el que salen de este primer partido. Sobre este factor, Alfredo Arias comentó que, “trataremos de ir con la idea que hemos planteado todo el semestre porque no hay tiempo para cambiar. Iremos en busca del primer gol”.

¿CÓMO ANULAR AL EQUIPO MÁS GOLEADOR DEL SEMESTRE?

Atlético Nacional había sacado mucha diferencia en el componente goleador a lo largo de este primer semestre de la Liga BetPlay. Alfredo Arias y la táctica dieron resultados, “lógicamente hay un trabajo táctico y estratégico para controlar a un equipo como Nacional. No lo podés hacer improvisando porque tiene muy buenos jugadores y muy buen técnico que ha hecho una campaña espectacular me hace pensar que va a ser un partido más difícil allá. Intentaremos pensar en un plan A, plan B y plan C, porque el partido será largo”.

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Para mantener en nivel a tope de todos los jugadores, el entrenador uruguayo indicó que, “¿cómo? Estando concentrados, poner los pies sobre la tierra que no hemos ganado nada. Así como nuestra gente empuja y nos lleva a esto, allá es al revés. Enfrentamos una serie contra un equipo muy fuerte”.

Por último, la valentía del Junior en estas fases, “vienen del deseo de ganar. Cuando hay una derrota, hay que enfrentar la vida como la enfrenta mucha gente ahí afuera (...) mis jugadores son corajudos y son valientes porque ante cualquier derrota se han levantado siempre. Es difícil que perdamos dos partidos seguidos, y también porque tenemos más deseos de ganar que miedo a perder”.