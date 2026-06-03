Primera decisión en Nacional tras ser perder en la final de ida contra Junior

Atlético Nacional se robó el protagonismo en la final de ida de la Liga Betplay 2026 de apertura, pero no justamente por la forma en la que se esperaba, con un resultado a favor que los acercara al título, sino por que cayeron de una aplastante manera en Barranquilla.

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El primer partido se jugó en el Romelio Martínez y el conjunto 'tiburón' logró sacar una significativa ventaja de 3-0 para llegar más tranquilos a rematar la serie en Medellín, lo que obligó a Diego Arias a empezar a tomar decisiones con respecto a la ilusión que hay con la remontada.

Diego Arias fue crítico con Nacional tras perder contra Junior

Junior llegó pisando fuerte al Romelio Martínez y desde el pitazo inicial comenzó causando daños, ya que tan solo 7 minutos del pitazo inicial consiguió el primer gol. Luego la lluvia de goles la protagonizó Luis Fernando Muriel, anotando sobre el minuto 35 y 52.

El encuentro finalizó con un marcador de 3-0 que dejó bastante pensativo a Diego Arias, quien reconoció que no hicieron las cosas bien y que se complicaron principalmente en el ritmo de la primera parte, pero analizaron todos los errores para corregirlos de cara al partido de vuelta.

"El primer tiempo nos costó entrar al partido y sabíamos que en las perdidas ellos nos iban a intentar atacar rápido. Nos costó reaccionar en las perdidas y permitimos transiciones donde fueron peligrosos. Debemos crecer aprender de ahí y recuperarnos rápido para el partido de lunes con toda nuestra gente y mantener la ilusión que tenemos viva para este campeonato".

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También reveló la forma en la que asumirán el duelo de vuelta en el Atanasio Girardot y la cual fue la que los llevó a estar en una nueva final.

"De la forma en como hemos llegado a esta final vamos a remontarle a junior. Hubo partidos que evidentemente no era el resultado y juego que queríamos, pero a partir e ahí crecimos, reconocimos en lo que fallamos, hicimos análisis profundos de lo que pedíamos mejorar y algo muy importante es que estuvo muy unido para alcanzar los objetivos".

Diego Arias reveló el estado físico de Matheus Uribe

El estratega antioqueño también se sinceró y confesó la verdadera razón por la cual el experimentado mediocampista, Matheus Uribe, no fue inicialista en este partido y también el por qué de no haberlo metido durante la segunda parte, todo a causa de una molestia física que no lo tenía al 100%.

"Matheus durante la semana no pudo estar en algunos entrenamientos por una molestia, trató de recuperarse para llegar al partido, de igual manera confiábamos en los jugadores que iniciaron. En el entretiempo intentamos disputar el partido y llevarlo a un lugar que nos ayudara a descontar, éro infortunadamente llegó la jugada del gol".