Junior eliminó a Santa Fe y es el segundo finalista de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla sufrió más de la cuenta para eliminar este sábado 23 de mayo a Independiente Santa Fe en la ronda semifinal de la Liga BetPlay y convertirse en el segundo finalista.

Después de empatar 1-1 en el marcador global, los 'rojiblanco' se impusieron 5-4 en la definición en el estadio Romelio Martínez.

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En el primer tiempo, Junior tuvo el control del balón, pero no la precisión para abrir el marcador, mientras que Santa Fe mantuvo el orden defensivo y trató de generar peligro con rápidas acciones por los costados.

En los locales, Guillermo Paiva, Brayan Castrillón, Cristian Barrios y Jannenson Sarmiento fueron los jugadores con más protagonismo, pero con poca efectividad.

Por Santa Fe, Daniel Torres, Víctor Moreno y Emanuel Olivera se mostraron determinantes en el esquema defensivo de los visitantes.

Adicionalmente, el guardameta Andrés Mosquera Marmolejo fue clave para conservar el cero en el pórtico cardenal.

Intenso segundo tiempo

En el segundo tiempo, Santa Fe cambió su estilo de juego por las bandas al contar con Alexis Zapata, Jhojan Torres y Maximiliano Lovera.

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Los bogotanos tuvieron mayor posesión del balón y generaron aproximaciones sobre el arco de Mauro Silvera.

Por Junior, los dirigidos por Alfredo Arias intentaron mantener la intensidad con el recambio de sus jugadores en ofensiva.

Los 'rojiblancos' refrescaron el ataque con Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel y Joel Cachimbo, pero la precisión para no se hizo presente.

Teniendo en cuenta el empate 1-1 en el marcador global, el clasificado a la gran final de la Liga BetPlay se definió en los lanzamientos desde el punto penal.

En la definición en los penales, Junior demostró mayor efectividad que los cardenales para imponerse con marcador de 5-4 y clasificar a la gran final de la Liga BetPlay.