Nacional goleó a Tolima y es finalista de la Liga BetPlay

Atlético Nacional dio una nueva muestra de su jerarquía al golear con un contundente 3-1 a Deportes Tolima en el partido de vuelta de la serie semifinal en la Liga BetPlay.

El equipo 'verdolaga' confirmó su clasificación a la gran final del certamen, teniendo en cuenta que se impuso con un marcador global de 4-1.

Los antioqueños se impusieron con anotaciones de Jorman Campuzano, Andrés Felipe Román y Edwin Cardona.

Nacional paso por encima de Deportes Tolima

Desde el primer minuto, Atlético Nacional impuso condiciones e hizo respetar su condición de local para asegurar la clasificación a la final.

Los 'verdolagas' dominaron el balón hasta encontrar falencias en la defensa de Deportes Tolima, que solo puso sacudirse con acciones rápidas, a las que respondió con jerarquía David Ospina.

A pesar de insistir, no se registraron anotaciones en el primer tiempo, ya que tanto David Ospina como Neto Volpi mantuvieron el cero en sus respectivos arcos.

Lluvia de goles en el segundo tiempo

En el segundo tiempo, Atlético Nacional aprovechó el desgaste físico de Deportes Tolima para pasar por encima y anotar.

En el minuto 53, Jorman Campuzano abrió el marcador, después de recoger el esférico en el centro de la cancha. El mediocampista transportó por algunos metros hasta encontrar el espacio para sacar un remate de media distancia que venció al portero de Tolima.

Los antioqueños no bajaron el ritmo y en el minuto 70 ampliaron el marcador, gracias a una acción en la que participaron Andrés Felipe Román y Alfredo Morelos.

Román se asoció con Morelos en una pared, que le permitió entrar solo al área y sorprender con un potente remate de derecha.

La goleada de Nacional la confirmo Edwin Cardona en el minuto 76 al ejecutar con gran calidad un tiro libre.

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Deportes Tolima descontó en los últimos minutos con anotación de Adrián Parra en el minuto 78.

Con el marcador de 4-1 en el global, Atlético Nacional confirmó su clasificación a la gran final de la Liga BetPlay.