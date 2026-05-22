Este sábado 22 de mayo se llevarán a cabo los partidos de vuelta de las semifinales de la liga colombiana del primer semestre del año. Se esperan compromisos entretenidos de inicio a fin.



A las 6:00 p. m., hora colombiana, Atlético Nacional de Medellín va a recibir en el estadio Atanasio Girardot al Deportes Tolima. La serie marcha por la mínima diferencia a favor del conjunto paisa.

Las palabras de Cardona y Bello

“Uno siempre va a estar a disposición desde donde nos toque. Para nosotros vamos 0-0, quedan 90 minutos y no nos estamos ahorrando nada”, dijo Edwin Cardona antes del encuentro. El 10 sería suplente.



“Tenemos que aprovechar nuestra localía, nuestra gente y el resultado a favor para mantener la calma”, añadió, por su parte, el venezolano Eduard Bello. El extremo saldría desde el arranque.

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Junior y Santa Fe también se juegan el paso a la final

Tras este compromiso, a las 8:30 p. m. se verán las caras Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe de Bogotá. Este duelo se va a disputar en el estadio Romelio Martínez.



El compromiso realizado en el Nemesio Camacho El Campín terminó 1 a 1. Esta serie, así como la de Nacional vs. Tolima, está abierta. Habrá que esperar qué clubes se imponen en la vuelta de las semifinales y se meten en la gran final.

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Fechas de la ida y vuelta de la final

Y ya que se toca el tema de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez entregó la posible fecha para el partido de ida y de vuelta.



La gran final de ida de la liga se jugaría el martes 2 de junio, mientras que el compromiso de vuelta se llevaría a cabo el lunes 8 de junio. Habrá que esperar confirmación de la Dimayor sobre el tema.