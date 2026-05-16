Junior enfrenta múltiples sanciones antes de visitar a Santa Fe: Dimayor lo confirmó

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I para el Junior de Barranquilla que tendrá que afrontar un duro examen por las semifinales del rentado local. En Bogotá arrancará la historia y finalizará en el Estadio Romelio Martínez ante un Independiente Santa Fe que cuenta con grandes ventajas estadísticas para poder sobrepasar la serie.

El Junior dejó afuera a Once Caldas con un agregado de 3-2 que le dio la clasificación para las semifinales, mientras que Santa Fe superó al América de Cali en un reto que sobrepasó con facilidad, sobre todo en Bogotá, lugar en donde arrancará todo contra el cuadro atlanticense.

Para los dirigidos por Alfredo Arias tendrán que vencer la reciente historia en calidad de visitante contra Santa Fe. La capital se les hace difícil y los cardenales cuentan con esa ventaja. Además, infortunadamente, antes de que empiece el encuentro, Junior recibió algunas sanciones por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor.

LAS BAJAS QUE TENDRÁ JUNIOR PARA ENFRENTAR A SANTA FE: DIMAYOR LO CONFIRMÓ

En la última resolución de la Dimayor que emitieron el viernes 15 de mayo, el ente que rige todas las competencias en el Fútbol Profesional Colombiano confirmó las sanciones para con el cuadro barranquillero que tendrá que cumplir en el primer duelo de las semifinales ante Independiente Santa Fe.

Por un lado, está la expulsión a Jesús Rivas que no podrá ser de la partida. El Comité Disciplinario de la Dimayor le puso solo una fecha de sanción y deberá cumplirla en el primer partido de las semifinales en Bogotá. Volverá para el cierre de las semifinales en condición de local.

Además, Alfredo Arias tampoco podrá contar con dos centrales titulares como lo son Lucas Monzón, que fue una de las grandes figuras contra Once Caldas en el partido de vuelta ni con Jean Pestaña. Ambos fueron amonestados y recibieron la quinta tarjeta amarilla.

Jean Pestaña y Lucas Monzón tendrán que pagar la fecha de sanción en la primera semifinal de la Liga BetPlay 2026 cuando visiten a Santa Fe en el Estadio El Campín. Ambos volverán para el juego de cierre en Barranquilla, al igual que Jesús Rivas.

LA MULTA QUE TENDRÁ QUE PAGAR JUNIOR

Además de las sanciones a los jugadores, Jesús Rivas, Lucas Monzón y Jean Pestaña, Junior también tendrá que cumplir con el pago de una multa que la Dimayor les notificó por la cantidad de amonestaciones que tuvieron en el segundo encuentro ante Once Caldas.

Jean Pestaña, Lucas Monzón, jugadores que se pierden el primer partido de las semifinales, Fabián Ángel, Bryan Castrillón, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca también recibieron tarjetas amarillas y esto le representa una multa grande al club que tendrá que pagar en próximos días.

Con este panorama, la Dimayor confirmó que, por las seis amonestaciones en el mismo partido, Junior tendrá que pagar una cifra equivalente al $1,750,905. Múltiples sanciones que complican al club antes de afrontar el primer reto de las semifinales.

LOS REEMPLAZOS EN LA ZAGA DEFENSIVA QUE TENDRÁ JUNIOR

Por las sanciones que tienen Lucas Monzón y Jean Pestaña, Alfredo Arias solo tendrá a dos centrales para afrontar el reto en Bogotá, una plaza que siempre se le ha hecho difícil, especialmente contra Santa Fe.

Sin los centrales titulares, el entrenador uruguayo volvió a tener en cuenta a Jermein Zidane Peña que seguramente será titular haciendo dupla en la zaga defensiva con el bogotano, Daniel Rivera. En caso de que reciban alguna sanción, o una lesión, sería un dilema para Alfredo Arias saber con qué jugadores podría reemplazar a Peña y a Rivera en el transcurso del partido.

Santa Fe está invicto en este 2026 contra el Junior de Barranquilla. El primer duelo fue en condición de local por la Superliga BetPlay con un resultado de empate a un tanto. Luego, en Bogotá, los cardenales sacaron adelante el título gracias a un 2-0 y en la Liga BetPlay fue triunfo bogotano en la capital con un 2-1.