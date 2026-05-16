En las horas de la tarde-noche de este viernes 15 de mayo, los hinchas de Millonarios FC de Bogotá pudieron observar otro partido de su equipo por la fase de grupos de la Copa BetPlay.



Este torneo, como bien se sabe, reúne a todos los equipos de la primera división y a los de la segunda categoría. La fase de grupos la disputan los clubes que no clasificaron a las finales de la Liga y el Torneo BetPlay.

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El partido vs. Millonarios

Millonarios se vio las caras con Patriotas de Boyacá por la tercera fecha del grupo B del certamen. El compromiso se llevó a cabo en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja, que, aunque no se llenó, tuvo una presencia algo aceptable de hinchas.



En el papel, el equipo que es dirigido por el argentino Fabián Bustos era favorito para llevarse la victoria. Sin embargo, aunque Patriotas de Boyacá se plantó fuerte en su casa, no pudo evitar la derrota sobre el final del encuentro.

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Millonarios ganó al final

3 a 2 terminó el compromiso. Johan Campaña y Kevin Álvarez marcaron los tantos del equipo rojo, mientras que el delantero Jorge Cabezas Hurtado y Rodrigo Contreras marcaron las dianas para el equipo azul de la capital del país.



Millonarios FC se salvó del papelón, esto porque hasta el minuto 87 perdía por 2 goles a 1. Sin embargo, Jorge Cabezas Hurtado, al 88, y el argentino Rodrigo Contreras, al 90+4, le dieron el triunfo al conjunto embajador.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa BetPlay

1. Millonarios 6 puntos

2. Llaneros FC 3

3. Patriotas 2

4. Boyacá Chicó 1

5. Atlético FC 1



