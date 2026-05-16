[VIDEO] Roger Martínez le respondió a Lorenzo: nuevo gol en Arabia Saudita llama la atención

Mucho se ha hablado de la convocatoria de 55 jugadores de la Selección Colombia. Néstor Lorenzo dejó afuera a Roger Martínez de la lista y parece curioso, dado que el delantero cartagenero cuenta con varias anotaciones en el rentado local de Arabia Saudita.

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Roger Martínez es uno de los grandes futbolistas de Colombia en las ligas extranjeras gracias a los goles que ha marcado en Arabia Saudita con el Al-Taawon. El delantero ex Racing de Avellaneda está en la misma línea de goleadores del rentado saudí codeándose con Cristiano Ronaldo que está a un partido de ser campeón.

En la nueva fecha del fútbol de Arabia Saudita, Roger Martínez marcó su tanto número 23 en el rentado local. Con uno que lleva en la Copa, ha anotado 24 goles en la temporada, pero sus números no le bastaron para convencer a Néstor Lorenzo que no lo tuvo en cuenta en la lista preliminar de 55 jugadores de cara al Mundial.

LA RESPUESTA DE ROGER MARTÍNEZ A NÉSTOR LORENZO

Durante la rueda de prensa de Néstor Lorenzo, el nombre de Roger Martínez nunca apareció cuando habló de los delanteros que concentrarán en Medellín y luego en Bogotá antes de viajar a Estados Unidos para el último amistoso ante Jordania. Sin mayores detalles, Lorenzo no dijo por qué dejó afuera a algunas piezas como el caso del atacante cartagenero.

Al-Taawon se midió con el Al Riyadh en un vibrante partido en el que el rival de Roger Martínez abrió el marcador sobre los 60 minutos y a los seis minutos después, el atacante colombiano se llevó los créditos para empatar el juego con una anotación desde el punto penal.

Roger Martínez se hizo cargo de la ejecución para decretar el empate a un tanto con el que el Al-Taawon cumplió con la penúltima fecha de la Primera División Saudí. En el próximo partido, el delantero colombiano tendrá la chance de marcar más goles y extender su cuota goleadora.

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Este gol aparece en un momento en el que el atacante cartagenero le respondió a Néstor Lorenzo tras dejarlo afuera de la prelista de la Selección Colombia de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El ex Racing le habló de frente en las redes sociales y en cancha con su gol número 24 en la temporada con el club saudí.

ROGER MARTÍNEZ EXPLOTÓ CON NÉSTOR LORENZO

Antes de su gol de penal y anotación número 24 den la temporada, 23 de ellos en la Liga de Arabia Saudita, el delantero le había respondido al entrenador argentino en las redes sociales con una historia en su cuenta de Instagram.

Roger escribió, “increíble el segundo jugador con mejor promedio de gol COLOMBIANO 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo. Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo, más de lo mismo, pero ahí wee"

El atacante es uno de los mejores artilleros de la liga de Arabia Saudita y genera curiosidad que no esté en la convocatoria de 55 jugadores que pueden ser opción para componer esa lista oficial de 26 futbolistas que atenderán a la cita mundialista en Estados Unidos, Canadá y México.

LA LISTA DE DELANTEROS QUE LE GANARON EL PUESTO A ROGER MARTÍNEZ

Con la ausencia de Roger Martínez, el entrenador Néstor Lorenzo convocó a otros delanteros que serán opción para afrontar la cita mundialista. Entre ellos, genera curiosidad que estén Jhon Jáder Durán, quien no ha tenido regularidad en Zenit o Néiser Villarreal que se acerca a la órbita de la Selección Colombia con pocos goles como profesional.

Entre la lista de jugadores que se encargarán del ataque de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo dejó afuera a Roger Martínez, pero confirmó la convocatoria de los siguientes delanteros:

Jhon Córdoba

Jhon Jader Durán

Carlos Andrés Gómez

Jhon Stiven Mendoza

Sebastián Villa

Neiser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Fernando Díaz

Edwuin Cetré

Johan Carbonero

Rafael Santos Borré