Junior estaría cerca de reforzarse con un defensa para 2026

Junior de Barranquilla ya empieza a mirar el mercado pensando en la temporada 2026 y en las últimas horas surgió el nombre de un defensa central que podría regresar al club para reforzar la zaga.

Se trata de Danny Rosero, zaguero de 32 años, quien actualmente se encuentra como agente libre tras su reciente paso por la MLS, lo que facilitaría las negociaciones.

Según informó el medio partidario ‘Pasión Tiburona’, ya existen diálogos entre las partes para evaluar la posibilidad de su retorno al equipo rojiblanco.

Rosero viene de militar en el Sporting Kansas City, donde tuvo actividad en el fútbol de los Estados Unidos antes de quedar con el pase en su poder.

El defensor ya sabe lo que es vestir la camiseta de Junior, pues tuvo un primer ciclo entre 2020 y 2023, en el que fue habitual en las convocatorias y campeón con el club.

Trayectoria de Danny Rosero

Antes de su llegada al cuadro barranquillero, el central también militó en Arsenal de Sarandí, Patriotas Boyacá y Deportivo Cali, acumulando una amplia experiencia en el fútbol profesional.

Su posible regreso aparece como una alternativa para fortalecer una zona del campo que ha sido objeto de movimiento constante en los últimos torneos.

Por ahora, el tema está en etapa preliminar, pero se espera que en los próximos días tenga mayor desarrollo la opción de ver nuevamente a Danny Rosero con la camiseta de Junior en 2026.