Millonarios busca el fichaje del arquero revelación del fútbol colombiano

Millonarios FC sigue moviéndose en el mercado pensando en la próxima temporada y uno de los frentes que ahora aparece en su radar es el del arco, ante la inminente salida de Iván Arboleda.

En ese contexto, se conoció que el club embajador ya preguntó condiciones por Kevin Cataño, arquero de 22 años que actualmente milita en Real Cundinamarca y es considerado una de las revelaciones del fútbol colombiano.

El guardameta tuvo un muy buen semestre con el equipo cundinamarqués, aunque su gran vitrina fueron los cuadrangulares y la final del torneo de ascenso del segundo semestre, serie que terminó perdiendo ante Cúcuta Deportivo.

Según información de Caracol, Millonarios ya tuvo un primer acercamiento con el representante del arquero, quien mide 1,99 metros, una característica que también despierta interés en el equipo bogotano.

No obstante, el nombre de Cataño ya venía sonando con fuerza en el mercado, pues previamente se había conocido el interés de Inter Miami, además de otros clubes del fútbol profesional colombiano.

Inicialmente, Millonarios no tenía en sus planes fichar un arquero, pero el panorama cambió con la posible salida de Arboleda, lo que abrió una plaza directa en esa posición.

¿Quiénes son los arqueros de Millonarios?

Actualmente, los otros dos porteros en la nómina azul son Diego Novoa y Guillermo de Amores, por lo que la llegada de un arquero joven también apunta a fortalecer la competencia interna.

Por ahora, el interés es real y las conversaciones están en fase exploratoria, pero Kevin Cataño ya empieza a tomar fuerza como una opción concreta para defender el arco de Millonarios en la próxima temporada.