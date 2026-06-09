Junior ganó su título 12: así está el palmarés de campeones del FPC

Junior de Barranquilla hizo historia este lunes 8 de junio al convertirse en campeón de la Liga BetPlay-I de 2026, después de derrotar en la gran final a Atlético Nacional con un marcador global de 3-1.

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El equipo 'rojiblanco' sumó su estrella número 12 a su escudo, pero además se convirtió en la primera institución que logra en dos oportunidades el bicampeonato, ya que defendió el título conseguido en el segundo semestre de 2025.

Historial de campeones del Fútbol Profesional Colombiano

Con el campeonato logrado en la Liga BetPlay-I de 2026, Junior se afianzó como el cuarto equipo con más títulos en el Fútbol Profesional Colombiano al llegar a 12 estrellas.

La institución con más celebraciones sigue siendo Atlético Nacional con 19 títulos, mientras que el top 3 lo completan Millonarios con 16 y América de Cali con 15.

Atlético Nacional - 18

Millonarios - 16

América de Cali - 15

Junior - 12

Deportivo Cali - 10

Santa Fe - 10

Independiente Medellín - 6

Once Caldas - 4

Deportes Tolima - 3

Deportivo Pasto - 1

Deportes Quindío - 1

Cúcuta - 1

Bucaramanga - 1

Unión Magdalena - 1

Boyacá Chicó - 1

Pereira - 1