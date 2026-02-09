Junior de Barranquilla se consolidó en los primeros lugares de la Liga BetPlay al golear en la fecha 5 en condición de local 3-0 a Boyacá Chicó con anotaciones de Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios y Joel Canchimbo.

Con la victoria, el conjunto 'rojiblanco' llegó a nueve puntos, luego de una derrota y tres celebraciones. En el duelo contra Boyacá Chicó, a los dirigidos por Alfredo Arias se les destacó por la superioridad demostrada durante todo el compromiso y el poderío ofensivo.

Lea también Junior se afianza en carnavales: victoria categórica contra Boyacá Chicó

Sin embargo, el juego de Junior no dejó totalmente conforme al entrenador, quien reconoció aspectos por mejorar.

Arias describió lo que tiene que mejorar Junior

En rueda de prensa, Alfredo Arias describió el crecimiento que ha tenido Junior con el pasar de los partidos, teniendo en cuenta el pobre arranque de temporada en el que perdió la Superliga con Santa Fe y cayó con Tolima en la fecha 1.

El estratega tiburón exaltó el orden defensivo, el control de la pelota y la capacidad goleador.

A pesar de los elogios, Arias también reconoció que hay aspectos por mejorar.

"Debemos ser más efectivos en el último pase, en el último control y en la última definición. Ese plus lo podemos lograr, pero por momentos nos faltó el pase final y la definición final para ser más contundentes", dijo.

El entrenador de Junior también explicó que el trabajo que está desarrollando en el grupo de jugadores se hace, aprovechando lo bueno que dejó el semestre anterior.

"Siempre se puede conseguir algo más, se puede construir sobre lo construido. Tenemos que apoyarnos en lo que hemos hecho e ir paso a paso", afirmó.

Finalmente, Alfredo Arias fue enfático en asegurar que Junior debe pasar la página de la victoria sobre Boyacá Chicó y enfocarse en el duelo contra Once Caldas de la fecha 6.

"Vamos a tener un partido muy duro en Manizales y tenemos que dar vuelta a la página y ponernos fuertes", dijo.