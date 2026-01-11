Junior ya tomá decisiones sobre Luis Fernando Muriel: noticia de última hora

Junior de Barranquilla está a punto de sacudir el mercado de fichajes del fútbol colombiano con un movimiento que ilusiona a su afición. Según versiones de prensa provenientes del entorno cercano al equipo tiburón, el anuncio sobre Luis Fernando Muriel está más cerca.

Desde Barranquilla se confirmó que entre la institución rojiblanca y Orlando City quedó completamente cerrado para concretar la llegada de Muriel, uno de los delanteros colombianos más reconocidos de la última década.

Las negociaciones, que se extendieron durante varias semanas, entraron en su fase definitiva tras resolverse los últimos detalles contractuales que separaban a las partes. Fuentes cercanas a la operación coinciden en que los puntos pendientes fueron acordados en las últimas horas, lo que permite hablar de un punto final exitoso en las conversaciones.

De esta manera, Junior logra uno de los fichajes más ambiciosos de su historia reciente, pensando especialmente en la Copa Libertadores 2026, torneo en el que el club quiere ser protagonista.

El atacante, con pasado en la Selección Colombia y una amplia trayectoria en el fútbol europeo y la MLS, arribará a Junior con el rótulo de refuerzo estelar. La dirigencia rojiblanca ve en Muriel no solo un goleador probado, sino también un líder dentro y fuera del campo.

En otras noticias

Uno de los detalles que más ilusión genera entre los hinchas es que Muriel utilizaría la camiseta número 10, dorsal históricamente cargado de simbolismo en Junior. Esta decisión refuerza la idea de que el delantero será el eje ofensivo del proyecto deportivo, además de la cara visible del equipo en el plano internacional.

Muriel percibirá un salario cercano a los 1.5 millones de dólares anuales, más una serie de bonificaciones por rendimiento, objetivos deportivos y participación en torneos internacionales. El vínculo se extendería hasta diciembre de 2027, lo que evidencia la intención del Junior de construir un proyecto sólido.

Desde la dirigencia barranquillera consideran que esta inversión responde a la necesidad de dar un salto de calidad y competir de igual a igual con los clubes más fuertes del continente. La llegada de Luis Fernando Muriel también representa un mensaje claro a sus rivales en la Liga Betplayde querer competir por todos los títulos.

Lea también En Junior cambian de opinión; jugador ya no se va

En cuanto a la presentación oficial, todo está preparado para que se realice en un evento público en los próximos días, el cual contará con la presencia de hinchas, medios de comunicación y directivos del club.



