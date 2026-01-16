Junior no se detiene: delantero ya viaja a Barranquilla

El equipo comandado por el estratega uruguayo, Alfredo Arias, sigue sorprendiendo en el arranque de la temporada deportiva 2026, no solo porque llega como el vigente campeón y está obligado a defender el título, en especial por la cantidad de fichajes de peso que han hecho en medio de la pretemporada.

Aunque se fueron importantes figuras como José Enamorado y 'Titi' Rodríguez, también se han hecho incorporaciones de peso como la del delantero con paso por la Selección Colombia, Luis Fernando Muriel, y, próximamente, la de Cristian Barrios, extremo proveniente de América de Cali.

Cristian Barrios ya viaja a Barranquilla para unirse a Junior

Junior comienza la temporada 2026 con un importante reto como lo es la Superliga BetPlay, pero a lo largo del presente año también deberá asumir distintas competencias, incluyendo la Copa Libertadores. Es por ello que las directivas del cuadro 'tiburón' invirtieron de buena manera en el presente mercado de fichajes para disputar de la mejor manera cada una de ellas.

Cristian Barrios sería justamente uno de los jugadores que había entrado en los planes del club barranquillero desde el inicio de 2026. El extremo tenía contrato con América de Cali hasta diciembre del 2027, pero se llegó a un acuerdo rescindir de su vínculo y sale de la institución escarlata para sumarse a las filas del último campeón del fútbol colombiano.

Al extremo ya le habrían enviado los tiquetes de avión para que viaje a Barranquilla junto a sus agentes para ultimar detalles sobre su traspaso a Junior y que pueda comenzar lo más pronto su proceso de adaptación.













¿Cómo le fue a Cristian Barrios en América?

El futbolista de 27 años arribó a la 'mechita' a inicios de la temporada 2023 desde Patriotas. Desde entonces se convirtió en una figura clave para América, consiguiendo sumar un total de 149 partidos, más de 10.000 minutos dentro del campo de juego en donde se pudo reportar con 27 goles y 18 asistencias.







