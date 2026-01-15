[Video] Terrible susto con Camilo Vargas; se salvó de grave lesión jugando en Atlas

Cada vez falta menos tiempo para que inicie la Copa del Mundo de la FIFA 2026, competencia orbital donde la Selección Colombia aspira a ser protagonista y pelear instancias definitivas, por eso, el técnico Néstor Lorenzo espera contar con todos los jugadores que han sido parte de este proceso y que no se presenten desafortunadas lesiones que comprometan su presencia en el torneo.

Pues bien, pensando siempre en la salud de los jugadores cada vez que tienen compromisos con sus clubes, se presentó un gran susto por parte del arquero Camilo Vargas, que jugando con su equipo el Atlas de México quedó tendido en el campo de juego durante el partido contra Cruz Azul por la Liga MX, encendió las alarmas en la Selección Colombia.

[Video] Camilo Vargas se salvó de sufrir una grave lesión

El guardameta bogotano de 36 años sufrió un inesperado golpe en una de sus rodillas debido a las malas condiciones que tiene la cancha del Estadio Cuauhtémoc ubicado en la ciudad de Puebla de Zaragoza, pues una de sus extremidades quedó trabada sobre el césped cuando se lanzó al suelo en búsqueda de atrapar un balón con sus manos.

Por fortuna para Atlas y la Selección Colombia, Camilo Vargas no sufrió una lesión de gravedad pese a las muestras de dolor que registró en ese momento y pudo seguir jugando, en una cancha que ya ha sido testigo de más sustos con otros jugadores que han tenido dificultades en ese estadio.

¿Cómo va Atlas en la Liga MX?

El equipo rojinegro de Guadalajara empezó de buena forma el campeonato mexicano con triunfo por 1-0 sobre Puebla, sin embargo, en la segunda fecha sufrió derrota por 2-0 ante el Cruz Azul de los colombianos Willer Ditta y Kevin Mier, arquero que recordemos se recupera de una fractura de tibia en su pierna derecha y que no se sabe con seguridad si llegará a estar disponible para el Mundial 2026.