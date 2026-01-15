Luis Fernando Muriel: ¿Por qué no jugó la Superliga Junior vs Santa Fe?

Luis Fernando Muriel fue una de las grandes novedades del mercado de fichajes en el fútbol colombiano, pero su ausencia en el partido de ida de la Superliga BetPlay entre Junior y Santa Fe generó preguntas entre los aficionados.

El delantero atlanticense no juega este jueves 15 de enero en el primer partido oficial del 2026 debido a que recién fue anunciado como nuevo jugador del Junior la noche anterior, el miércoles 14 de enero.

La principal razón de su ausencia pasa por que Muriel aún no ha realizado su proceso de adaptación a Barranquilla, tanto en lo físico como en lo deportivo, tras su llegada al club.

En ese sentido, el cuerpo técnico encabezado por Alfredo Arias decidió no arriesgarlo, entendiendo que el delantero necesita algunos días de trabajo antes de competir oficialmente.

De hecho, Muriel ni siquiera fue convocado para el compromiso ante Independiente Santa Fe, correspondiente a la ida de la Superliga BetPlay 2026.

Pese a no estar disponible para el partido, el atacante sí tendrá un primer contacto con la hinchada, ya que será presentado oficialmente ante los aficionados en el entretiempo del duelo disputado en el estadio Metropolitano.

Trayectoria de Luis Fernando Muriel

Luis Fernando Muriel, de 34 años, llega a Junior procedente de Orlando City, club en el que militó durante su más reciente etapa como profesional.

A lo largo de su carrera, el delantero ha pasado por Deportivo Cali, Granada, Lecce, Udinese, Sampdoria, Sevilla, Fiorentina y Atalanta, consolidándose como uno de los atacantes colombianos con mayor recorrido internacional.

Además, Muriel cuenta con una amplia experiencia con la Selección Colombia, con la que disputó un Mundial de mayores y tres ediciones de la Copa América, antecedentes que ilusionan a la afición rojiblanca de cara a la temporada 2026.