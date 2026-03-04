Junior no ve una en Liga Betplay y vuelve a recibir sanción de Dimayor

La Liga Betplay sigue avanzando de buena manera, los equipos se empiezan a poner al día en el calendario de compromisos que tenían aplazados y ahora llega el momento de afrontar la fecha 10 de la competencia, la cual iniciará a partir del 4 de marzo con el partido entre Fortaleza vs Jaguares.

Sin embargo, estos dos clubes no son los únicos que se roban el protagonismo, ya que Junior de Barranquilla también se roba las miradas ya que antes del duelo contra Alianza FC tendrán que saldar una sanción que fue impuesta por Dimayor tras inconvenientes en la última jornada que disputaron contra Jaguares.

Lea también River Plate hizo oficial el reemplazo de Gallardo

Dimayor no pasó por alto el comportamiento de Junior

El cuadro 'tiburón' retomó el camino de la victoria en la jornada 9 de la Liga Betplay al lograr vencer en condición de visitante a Jaguares por un marcador de 0-2, lo que les permitió mantenerse dentro de los ocho mejores equipos de la competencia de manera parcial.

Aún así, no todo en este duelo fue positivo, Alfredo Arias volvió a resaltar los errores defensivos que estaban cometiendo sus jugadores y que les puede cobrar factura más adelante, pero también hubo una situación que Dimayor no pudo pasar por alto y fue el tema de las amonestaciones.

Lea también Lorenzo suma nueva duda para el Mundial: jugador se recuperó de lesión

En el compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Municipal de Montería estuvo colmado de tarjetas amarillas por ambas partes, pero el principal protagonista fue Junior el cual salió con cuatro amonestados a lo largo de los 90 minutos.

Mauro Silveira, Joel Canchimbo, Guillermo Paiva y Teófilo Gutiérrez fueron los jugadores percibidos con la tarjeta amarilla y por lo cual Junior tendría que pagar una multa de $1.750.905 según el reglamento que habla sobre la sanción monetaria al equipo que en el mismo encuentro acumule cuatro de estas amonestaciones.

En otras noticias: Penales, VAR y polémica analizamos las jugadas a detalle

Próximo partido de Junior en la Liga Betplay

Junior llega con la frente en alto a la fecha 10 de la competencia, en la cual auspiciará como local en el Estadio Roberto Meléndez al enfrentarse a Alianza FC, equipo que no la viene pasando bien en la Liga Betplay y que se está acoplando al sistema de juego del nuevo entrenador, Camilo Ayala. Este compromiso se llevará a cabo el jueves 5 de marzo sobre las 20:20 hora local.