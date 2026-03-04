River Plate hizo oficial el reemplazo de Gallardo

Marcelo Gallardo le puso fin a su segundo ciclo al frente del equipo de sus amores, periodo en el que no logró consagrarse campeón de ninguna de las competencias que disputó y acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos disputados, una mala racha que terminó evocando en la decisión definitiva, provocada tras la reciente derrota por 1-0 ante Vélez Sarsfield.

Frente a esta situación se empezaron a formar varias especulaciones para ambas partes, tanto para Marcelo Gallardo con lo que sería su nuevo equipo, como para River Plate, quien entró en una intensa búsqueda de director técnico hasta que por fin se topó con Eduardo Coudet, un viejo conocido que le dio el si absoluto a la escuadra 'millonaria'.

Eduardo Coudet fue confirmado como el nuevo DT de River Plate

Los malos resultados obligaron a que Marcelo Gallardo presente su renuncia a la dirección técnica de River Plate, entrenador que recientemente explicó su decisión a través de un video publicado en las redes sociales del equipo 'Millonario', allí, aparece el estratega visiblemente afectado informando sobre su despedida.

River Plate no se quedó de brazos cruzados e insistió como primera opción con la contratación Coudet, actual entrenador del Deportivo Alavés, como uno de los principales apuntados para tomar las riendas del equipo. Según declaraciones de su representante, el presidente del club argentino ya se habría comunicado para manifestarle el interés en contratarlo y hasta solicitó una reunión para analizar la situación.

Tras una serie de negociaciones y acercamientos en los últimos días, la dirigencia de River Plate confirmó el miércoles 4 de marzo a Eduardo “Chacho” Coudet como nuevo director técnico del primer equipo, en reemplazo de Marcelo Gallardo. El anuncio fue realizado por el presidente de la institución, Stefano Di Carlo, quien sostuvo que el entrenador argentino llegará al club con la misión de iniciar una nueva etapa y devolver al equipo a los lugares de protagonismo que históricamente ha tenido en el fútbol argentino y continental.

La llegada de Coudet se interpretará también como una apuesta al estilo ofensivo y al carácter intenso que suele imprimir en sus equipos, algo que muchos hinchas desean ver nuevamente en River tras un período con altibajos en el rendimiento. Su contrato está firmado hasta diciembre de 2027, y se espera que pueda debutar al mando del equipo en la próxima jornada del fútbol argentino.

¿Cómo le fue a Coudet dirigiendo en España con Alavés?

El estratega argentino de 51 años arribó a Alavés en diciembre de la temporada 2024 tras su paso por Internacional de Brasil, desde entonces tuvo la oportunidad de dirigir en 55 ocasiones, acumulando 17 victorias, 16 empates y 22 derrotas.