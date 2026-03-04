Lorenzo suma nueva duda para el Mundial: jugador se recuperó de lesión

Quedan 99 días para que arranque el Mundial, es decir, en tres meses y unos días más, la Selección Colombia tendrá que afrontar otro reto mundialista con la necesidad de igualar o superar lo hecho en Brasil 20145 cuando clasificaron a los cuartos de final.

Seguramente para los partidos de Fecha FIFA en marzo, al igual que para el Mundial, Néstor Lorenzo ya tiene una lista preliminar en la que no habrá muchos cambios con respecto a otros anteriores llamados. Habría que esperar la lista oficial de convocados.

Con lo visto en anteriores partidos oficiales y con los jugadores que han tenido proceso, Néstor Lorenzo tendría ya las cosas muy adelantadas para definir a los convocados en el Mundial de 2026. Las grandes dudas podrían ser en la zaga defensiva y en la portería.

Para seguir alimentando esas dudas que podría tener Néstor Lorenzo, este martes 3 de marzo se supo que Kevin Mier se recuperó de una lesión larga y duradera y podría ser nuevamente convocado.

KEVIN MIER AUMENTA LA INCÓGNITA DE LOS PORTEROS EN SELECCIÓN COLOMBIA

Mucho se ha hablado de los posibles convocados en la zaga defensiva y en la portería. Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina se perfilan para ser los guardianes del arco de la Selección Colombia, pero, en ese puesto también podría figurar Kevin Mier.

Y es que, Kevin ya ha debutado con la Selección Colombia con un puñado de minutos en una competencia que mantiene con David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero. Seguramente, el entrenador argentino le seguirá dando titularidades a Vargas que parece afianzado en el puesto.

Hace unos meses, Kevin Mier no estaba en los planes por la dura lesión que tuvo. El guardameta de Barrancabermeja aceleró su recuperación y a falta de tres meses para que arranque el sueño mundialista, Mier volvió a las canchas con el equipo Sub-20 de Cruz Azul.

Nuevo dolor de cabeza para Néstor Lorenzo con Kevin Mier como opción junto con Camilo Vargas, David Ospina o Álvaro Montero. El guardameta tendrá que afianzarse en lo que resta de la preparación. Ante se pensaba que iba a llegar muy justo, pero tendrá tres meses para recuperar su forma y estar en la Copa del Mundo.

Evidentemente, la recuperación de Kevin Mier generará más dudas que certezas en la convocatoria de la Selección Colombia. Antes estaban definidos Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero. Ahora la competencia se hace más fuerte con la posibilidad de volver a poner a Mier por encima de otro candidato.

Habrá que esperar qué decisiones tomará Néstor Lorenzo con los arqueros en esa lista definitiva del Mundial. Kevin Mier podría meterse en esa convocatoria, seguramente en junio y no en marzo cuando encaren los retos ante Francia y Croacia.