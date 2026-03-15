Junior NOTICIAS: cuatro bajas y tres regresos Vs Fortaleza por Liga BetPlay

Junior de Barranquilla quiere recuperar terreno en la Liga BetPlay y tratará de volver al triunfo este domingo 15 de marzo recibiendo a Fortaleza en el estadio Romelio Martínez en partido válido por la fecha 11.
Después de caer por goleada ante Atlético Nacional en compromiso que estaba aplazado de la tercera jornada, el conjunto 'rojiblanco' intentará hacer respetar su localía para sumar tres puntos más en el campeonato.
Bajas en Junior para recibir a Fortaleza
Para el partido contra Fortaleza, Junior tendrá importantes bajas en su convocatoria por lesión y suspensión.
De igual manera, el director técnico Alfredo Arias volverá a considerar a algunos jugadores que no han sumado minutos en los anteriores duelo.
Inicialmente, Junior no contará con el defensa central Jermein Zidane Peña, quien tendrá que pagar dos jornadas de sanción.
Tampoco está disponible el mediocampista ofensivo Yimmi Chará por un problema físico.
Por otro lado, Junior volverá a contar con Yeison Suárez, Daniel Rivera y Jannenson Sarmiento.
Ni Suárez ni Rivera ni Sarmiento fueron tenido en cuenta en la convocatoria para el partido contra Atlético Nacional.
Finalmente,, Junior no podría contar todavía con Guillermo Celis y Jesús David Rivas, que por problemas físicos fueron baja ante Atlético Nacional.