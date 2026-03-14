Farías calentó el sorteo de la Libertadores por Junior: “Sería un honor”

La fase de grupos de la Copa Libertadores viene tomando forma después de los partidos disputados de las instancias previas que dejó la clasificación de los dos equipos colombianos que estaban luchando por llegar al sorteo como el Deportes Tolima y el Deportivo Independiente Medellín. Santa Fe y Junior ya estaban en grupos por ser campeones en el 2025.

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Una de las grandes eliminaciones fue la del Botafogo en una serie en la que el Fogao enfrentó al Barcelona de Guayaquil. Los ecuatorianos volvieron a hacer lo mismo que en el 2025 cuando sacaron al Corinthians en las fases previas. Lo del elenco guayaquileño ya no es coincidencia y esperan meterse a octavos de final.

César Farías llegó este año a Ecuador después de su paso por Colombia y ya ha dado de qué hablar en esta Copa Libertadores. El Barcelona espera en el bombo 4 el sorteo de la fase de grupos. Evitará al Medellín y al Deportes Tolima, pero le podría tocar o con Santa Fe o con Junior. Podría haber un regreso del venezolano a Barranquilla.

Por esta razón, en El Heraldo le preguntaron a César Farías si le gustaría enfrentarse con el Junior de Barranquilla. Habló de la grandeza del equipo colombiano y de su grata experiencia que la recuerda bastante.

“SERÍA LINDO”; CÉSAR FARÍAS SOBRE LA POSIBILIDAD DE ENFRENTAR A JUNIOR

Infortunadamente, el paso de César Farías por el Junior de Barranquilla no fue la mejor. El venezolano hizo una gran fase regular clasificando tercero, pero en los cuadrangulares del 2025 no estuvo a la altura con solo una unidad de 18 posibles.

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En esa experiencia alcanzó a dirigir 45 partidos dejando un 48,15% de rendimiento. Durante esa etapa tuvo 17 triunfos, 14 empates y 14 derrotas. Sin embargo, el venezolano recordó ese tramo que tuvo en el Junior de una grata manera con el agradecimiento a la institución.

Sobre esa posibilidad de medirse a Junior en la fase de grupos, César Farías afirmó que, “uno lo debe ver como un profesional. Los sentimientos y las emociones se ponen de lado. Es enfrentar a un gran club con historias similares al nuestro al que representamos hoy en día”.

Acto seguido, recordó su paso por la institución atlanticense, “después es enfrentar a muchos amigos. Vine con mucho cariño de la ciudad y por el club con mucho respeto. Sería lindo también. Son cosas de la carrera que uno tiene que aprender a vivir profesionalmente y en sana paz”.

Por último, sentenció que, “nosotros queremos enfrentar al que venga, no estamos eligiendo a los rivales. Lo que sí creo es que lo más bonito de esto es enfrentar a los grandes y enfrentarse entre grandes. Junior está en una élite de grandes y sería un honor. No estamos eligiendo rivales”.

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Solo el sorteo del jueves 19 de marzo dirá si Barcelona de Guayaquil y César Farías tendrán a Junior de Barranquilla como un rival en la fase de grupos. Las posibilidades están, dado que están en distintos bombos y podría confirmar el regreso del venezolano a suelo colombiano y atlanticense.