Muriel reveló la crisis que hay en Junior y que no lo han dejado brillar

Junior ha venido de más a menos desde que quedó campeón en el semestre de clausura de la Liga Betplay 2025. Inició una nueva temporada de la mano de Alfredo Arias, pero el equipo que logró sacar campeón se desarmó y volver a implantar una idea de juego con los nuevos futbolistas parece que le ha costado más de lo esperado.

En el mercado de fichajes del cuadro 'tiburón' se confirmó la llegada de Cristian Barrios, Jean Pestaña, Jannenson Sarmiento y el propio Luis Fernando Muriel, pero el goleador con importante paso por la Selección Colombia parece que todavía no se ha podido acoplar del todo a sus compañeros y el planteamiento táctico del entrenador.

Muriel está frustrado con la idea de juego de Junior

El duelo entre Junior y Atlético Nacional dejó una clara demostración de superioridad del conjunto antioqueño, que se impuso con contundencia 4-0 en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, en partido correspondiente a la Liga BetPlay 2026. El equipo visitante mostró eficacia en ataque y solidez defensiva para sumar tres puntos importantes en la lucha por el liderato del campeonato.

Junior ha caído en dos de sus últimos partidos de la Liga Betplay y están a punto de salir de los ocho mejores de la competencia, situación que preocupa a Luis Fernando Muriel principalmente, quien regresó al FPC con el fin de sumar minutos y goles, pero no lo ha podido hacer de la manera en la que se esperaba.

El delantero de 34 años lleva cinco goles a lo largo de la competencia, pero sigue esperando más y reveló la verdad por la que no habría podido brillar del todo todavía y va relacionada con que el equipo no se encuentra bien con la idea de juego que se está imponiendo en la cancha.

"Creo que estos últimos dos partidos seguramente el hecho de que el equipo no se ha encontrado del todo bien dentro del terreno de juego hace que de pronto generemos menos juego, que yo entre menos en juego, que me vea menos y eso creo que dificulta ese crecimiento que pueda tener yo".

¿Cuándo será el próximo partido de Junior en la Liga Betplay?

Luis Fernando Muriel regresará a la acción con Junior de Barranquilla en el marco de la fecha 11 cuando reciba a Fortaleza. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Roberto Meléndez el domingo 15 de marzo sobre las 20:30 hora local.