Junior preocupa a Alfredo Arias: alerta para la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla sufrió su tercera derrota en la Liga BetPlay al perder en la fecha 8 en condición de visita con Independiente Santa Fe con marcador de 1-2 en duelo que se llevó a cabo en el estadio El Campín.

El equipo 'rojiblanco' dejó importantes preocupaciones en su rendimiento, principalmente en el defensivo, teniendo en cuenta algunas desatenciones, que también encendieron las alarmas en el director técnico Alfredo Arias.

Lea también Junior vuelve a perder y Arias explota: enojo total con sus jugadores

Alfredo Arias está preocupado

En la rueda de prensa posterior al partido, Alfredo Arias, director técnico de Junior, reconoció que le preocupa el trabajo defensivo de su equipo de cara a los compromisos del futuro, especialmente en la Copa Conmebol Libertadores.

"Sí, me preocupa por que pasan a ser desatenciones. Si el rival te hace 30 pases, te crea una jugada y te hace el gol, bueno sufriste un acoso o una asociación de pases que te lleva a cometer un error, pero son pelotas quieta, nos hacen un gol de un córner el anterior también fue después de una pelota quieta. Eso me preocupa a mí, especialmente me preocupa", dijo.

"El equipo planteó un buen partido, jugamos de igual a igual, pero está el condicionamiento de recibir fácil los goles. Ahora podemos solventar el problema por la altura del torneo, pero es imperdonable, no podemos seguir así", agregó

Arias lamentó que a Junior le hagan goles en jugadas de pelota quieta, teniendo en cuenta el trabajo que realiza en los entrenamientos.

"Es imperdonable que recibamos goles de pelota quieta. Hacemos el trabajo específico, el trabajo de siempre, el mismo que venimos haciendo", afirmó.

Lea también Rodallega le puso tatequieto a Teo en el partido contra Junior

Alerta por lesión de un jugador

Alfredo Arias también reconoció que hay preocupación por el estado físico de un jugador. Se trata del mediocampista Jesús David Rivas, quien fue titular, pero no pudo finalizar el compromiso.

"Al término del primer tiempo nos planteó que estaba con una carga muscular hizo el esfuerzo, pero se paró y miró al banca para hacer la sustitución", se explicó.