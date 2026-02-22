Junior vuelve a perder y Arias explota: enojo total con sus jugadores

La fecha 8 de la Liga Betplay está llegando a su fin, una jornada intensa, llena de goles, resultados sorpresivos, el liderato de Internacional de Bogotá y una nueva derrota de Junior de Barranquilla a lo largo del campeonato.

El equipo comandado por Alfredo Arias arribó a la ciudad de Bogotá para pisar el Estadio El Campín y enfrentarse nuevamente a Independiente Santa Fe. El 'tiburón' llegaba con la ilusión de sumar de a tres unidades, pero el 'león' hizo respetar su casa, lo que terminó desatando la frustración del entrenador uruguayo que todavía no ha podido romper con la hegemonía del cuadro 'cardenal' sobre ellos.

Alfredo Arias no aguanta más errores defensivos en Junior

El Campín le volvió a abrir las puertas a un compromiso más entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, quienes ya se habían enfrentado en este escenario deportivo a principios de la temporada para definir al campeón de la Superliga Betplay, el cual terminó siendo Santa Fe.

En busca de pasar este "trago amargo", Alfredo Arias llegó con lo mejor de lo mejor en su plantilla para disputar este partido, conformó un 11 inicial con jugadores de gran categoría que le comenzaron complicando las cosas a Santa Fe, pero al final sería el equipo de Pablo Repetto el que se llevaría la victoria con un marcador de 2-1.

Con goles de Víctor Moreno e Iván Scarpeta, Santa Fe regresó al camino de la victoria en la competencia. Sin embargo un factor en común en ambos goles fueron los errores defensivos, los que ya le han costado a Junior varias derrotas y por los cuales ya Alfredo Arias estalló diciendo que eran imperdonables.

"Si, me preocupan los ajustes defensivos porque son desatenciones. Si el rival crea 30 pases y te hacen el gol es común, pero pelotas quietas como un gol de córner me preocupa. Creo que todo el equipo planteó un buen partido, jugamos de igual a igual, pero con el condicionante de recibir fácil los goles. Es algo que todavía podemos solventar con la altura del campeonato, pero con todo lo que se viene es imperdonable y no podemos seguir así".

Arias habló sobre el historial negativo contra Santa Fe

Junior se vuelve a marchar de la ciudad de Bogotá con las manos vacías tras enfrentar a Santa Fe. El equipo barranquillero conoce bien la cancha de El Campín, ha logrado llevarse varias victorias frente a Millonarios, pero contra Santa Fe no ha podido descifrar la fórmula.

"Estadísticamente Junior tiene una racha negativa de no ganar aquí y hay cosas que a veces no se pueden explicar. En El Campín ganamos, lo hemos hecho contra Millonarios, pero con Santa Fe es algo a corregir porque e un rival directo del campeonato y queremos dar por finalizado ese maleficio".