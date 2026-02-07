Junior recibe duro golpe a horas de enfrentar a Boyacá Chicó

Este sábado 7 de febrero Junior volverá a la acción en la presente Liga BetPlay, duelo en condición de local ante Boyacá Chicó por la fecha 5 del campeonato donde el conjunto ‘tiburón’ buscará su tercer triunfo en este certamen tras imponerse sobre Millonarios y Pereira.

El equipo dirigido por el técnico Alfredo Arias, que es el último campeón del fútbol colombiano, quiere seguir consolidando un buen funcionamiento con los nuevos fichajes que han llegado pensando especialmente en lo que será su participación en la Copa Libertadores, donde la exigencia es máxima y los pequeños detalles marcan diferencia.

Junior sufre la indiferencia de sus hinchas previo al duelo contra Chicó

La contratación de Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios, además de la renovación de Teófilo Gutiérrez y el reciente título de la Liga BetPlay conquistado por Junior no le es suficiente al club para tener una gran asistencia de sus hinchas en el estadio, así lo deja en evidencia los últimos reportes para el duelo contra Boyacá Chicó.

Y es que de acuerdo con información del periodista José Hugo Illera de Win Sports, al mediodía de este viernes 6 de febrero apenas se habían vendido 3.200 boletas para lo que será el partido en el Estadio Romelio Martínez, el nuevo recinto deportivo donde Junior jugará de local sus partidos de Liga BetPlay.

¿Por qué la baja afluencia de público en el Romelio Martínez?

Según el periodista, hay tres factores que influyen en esta situación, la primera tiene que ver con la Guacherna que se vivirá este viernes en la ciudad costera, emblemático desfile nocturno del Carnaval de Barranquilla que tradicionalmente marca el inicio de los eventos más esperados de la temporada de pre-carnaval.

Un evento que llama sumamente la atención del barranquillero, que parece darle mayor prioridad que al partido de fútbol, por otro lado, los aficionados no consideran que el duelo sea tan atractivo y no generaría mucho entusiasmo, además, hay un pequeño desapego con el actual equipo, que recordemos perdió la superliga ante Santa Fe de manera contundente, aspectos que alejan al hincha del estadio.