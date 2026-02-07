Luto en la Dimayor: falleció referente del fútbol colombiano

La Dimayor manifestó su profundo pesar por el fallecimiento de Gabriel Carrillo Iregui, dirigente que dejó una huella significativa en el fútbol profesional colombiano. En nombre de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y de los 36 clubes afiliados, la entidad destacó su aporte al desarrollo del balompié nacional y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y colegas en este momento de dolor.

Carrillo Iregui, fallecido a los 67 años tras una dura batalla contra un cáncer de pulmón que hizo metástasis en varios órganos de su cuerpo, nació en Bogotá, pero construyó gran parte de su vida personal y profesional en Bucaramanga, ciudad con la que mantuvo un fuerte vínculo y donde murió en una clínica de la capital santandereana.

Falleció Gabriel Carrillo Iregui, recordado dirigente deportivo colombiano

Su nombre estuvo ligado durante décadas a la gestión deportiva, caracterizándose por su disciplina, conocimiento del juego y compromiso con los procesos institucionales, un cargo que desempeño en varios clubes del país.

Reconocido como un dirigente meticuloso y trabajador incansable, Carrillo Iregui fue valorado por su cuidado del bienestar de los jugadores y por su manejo responsable de las finanzas, dejando un legado que hoy es recordado y exaltado por el fútbol colombiano.

Destacados logros de Gabriel Carrillo en la dirección deportiva

En Atlético Bucaramanga vivió distintas etapas, siendo especialmente recordado por el ascenso a la Primera División conseguido en 2015 bajo la dirección técnica de Willy Rodríguez.

También lideró proyectos exitosos en Real Cartagena, Jaguares de Córdoba y Uniautónoma, con dos de esos equipos alcanzó ascensos a la máxima categoría del fútbol colombiano, además, uno de sus logros más destacados llegó con el conjunto de Montería, club al que no solo llevó a Primera División, sino que también condujo a una histórica clasificación a la Copa Sudamericana.

