Luciano Pons aclaró en dónde quiere retirarse

Luciano Pons entregó unas declaraciones este martes 20 de enero en el programa Planeta Fútbol de RCN y Win Sports, donde se refirió a su presente deportivo y dejó claro en qué país le gustaría ponerle punto final a su carrera profesional.

El delantero argentino, actualmente jugador de Atlético Bucaramanga, confesó que su intención es retirarse en Colombia, un país en el que ha logrado consolidarse. “Sería lindo terminar mi carrera en el fútbol colombiano”, aseguró el atacante, dejando abierta la posibilidad de que su despedida se dé vistiendo la camiseta del conjunto leopardo.

¿Hasta cuándo va el contrato de Luciano Pons con Bucaramanga?

Pons tiene contrato vigente con Atlético Bucaramanga hasta diciembre de 2028, vínculo que lo llevaría a cumplir 37 años al término del mismo, edad en la que se podría efectuar su retiro del fútbol profesional. En ese sentido, no ocultó que le seduce la idea de cerrar su carrera defendiendo los colores del club santandereano.

Durante la entrevista, el argentino también reveló que recientemente hubo otros equipos interesados en sus servicios. “América mostró interés en su momento”, comentó, dando a entender que su buen rendimiento lo ha mantenido en el radar de clubes importantes de la Liga BetPlay.

Pons habló de su salida de Independiente Medellín

Asimismo, Pons se refirió a su salida de Independiente Medellín, equipo en el que también dejó huella. “En Medellín las cosas terminaron bien… aunque habrá gente que me quiere y otra que no”, expresó, reconociendo que su paso por el DIM estuvo marcado por momentos intensos.

Sobre su salida del club antioqueño, el delantero fue claro al explicar el contexto. “Salí del DIM porque el equipo necesitaba un recambio, veníamos de perder dos finales y me sentía dolido”, señaló, dejando ver que la decisión estuvo ligada tanto a lo deportivo como a lo emocional.

Estadísticas de Luciano Pons en Bucaramanga

En cuanto a su presente, Pons atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con Atlético Bucaramanga. Durante 2025 disputó 52 partidos oficiales, en los que anotó 24 goles y entregó cinco asistencias, números que respaldan su importancia en el equipo.

Además, el atacante acumuló 4.187 minutos en cancha y recibió trece tarjetas amarillas, reflejo de su constante presencia y entrega en el frente de ataque del conjunto santandereano a lo largo de la temporada.

Finalmente, Pons llega a este nuevo semestre con confianza, luego de haber sido protagonista en el arranque de la Liga BetPlay 2026-I, marcándole gol a Millonarios en la victoria 2-1 del pasado sábado 17 de enero, reafirmando su peso ofensivo y su intención de seguir dejando huella en el fútbol colombiano.