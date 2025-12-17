Junior de Barranquilla se consagró como nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano, después de derrotar en la gran final de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025 a Deportes Tolima con un marcador global de 4-0.

El equipo 'rojiblanco' sorprendió a muchos con el rendimiento demostrado en la etapa final del campeonato, ya que en los cuadrangulares semifinales se impuso en un complicado grupo en el que enfrentó a Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín y América de Cali.

Lea también Junior tendría reemplazo de Enamorado: harán intento por jugador de Selección Colombia

Posteriormente, en la final, los dirigidos por Alfredo Arias demostraron gran efectividad en los momentos definitivos y adicionalmente hubo jugadores que alcanzaron un alto rendimiento.

Teo Gutiérrez recomendó a jugador de Junior para River y Boca

Uno de los futbolistas que mejor rendimiento demostró durante todo el semestre fue el defensor central Jermein Zidane Peña, que después de recuperarse de una delicada lesión de rodilla reapareció para ganarse un puesto en la alineación titular de Junior y alzarse con el título, el segundo en su palmarés con la camiseta 'rojiblanca'.

En la noche del martes 16 de diciembre, en medio de la celebración de la estrella, Teófilo Gutiérrez interrumpió una entrevista que le hacían a Peña para recomendarle a River Plate y a Boca Juniors que se fijen en el zaguero.

"River y Boca aquí lo tienen, no hay más. Mírenlo", afirmó Gutiérrez en declaraciones recogidas por Cuid Sports.



