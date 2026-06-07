Junior sorprende; convocatoria para la final de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla está listo para visitar este lunes 8 de junio a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot en el partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay.
El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso con ventaja de 3-0 en la serie, después de haber goleado en el encuentro de ida con doblete de Luis Fernando Muriel y un tanto más de Bryan Castrillón.
Sorpresas en la convocatoria de Junior para la final
Para la final de vuelta de la Liga BetPlay, el director técnico Alfredo Arias tomó importantes decisiones al dar a conocer la lista de convocados.
Y es que el entrenador dejó por fuera a jugadores como Kevin Pérez, Yimmi Chará y Carlos Arturo Bacca.
Junior contará con el mismo equipo que superó a Nacional en el partido de ida de la gran final.
Porteros:
Mauro Silveira y Jefferson Martínez.
Defensas:
Daniel Socarras, Jhomier Guerrero, Edwin Herrera, Yeison Suárez, Daniel Rivera, Jermein Peña y Lucas Monzón.
Mediocampistas:
Juan David Ríos, Fabián Ángel, Jannenson Sarmiento, Andrés Shmalbach, Jesús David Rivas, Bryan Castrillón, Joel Canchimbo y Cristian Barrios
Delanteros:
Guillermo Paiva, Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez