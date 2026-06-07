Una de las figuras de Atlético Nacional de Medellín se perdería el partido de vuelta de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año ante el Junior de Barranquilla.

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El jugador que se perdería la final

Se trata del defensa central Simón García, que tampoco pudo estar en el encuentro de ida, que se disputó en el estadio Romelio Martínez y que tuvo a Junior como ganador por 3 goles a 0.

“Simón sigue en duda”, informó al respecto el periodista Mauricio Agudelo, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter. Si se confirma que el jugador estará de baja, sería una mala noticia para el club paisa.

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Haydar reemplazaría a García

Si Simón García no alcanza a llegar a la final del torneo, que se va a llevar a cabo este lunes 8 de junio, es muy probable que César Haydar lo reemplace, tal como sucedió en Barranquilla.



Las próximas horas serán más que claves para conocer si se confirma que Simón García será baja en Atlético Nacional de Medellín. Milton Casco, lateral izquierdo argentino que se viene recuperando de una lesión, podría ser titular.

El Atanasio estará lleno

El compromiso de vuelta de la final, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en el estadio Atanasio Girardot, que, a pesar del anuncio de devolución de boletas de Nacional, contará con una muy buena presencia de hinchas.



“Cuando llegó el momento de elegir entre creer o rendirse, la inmensa mayoría eligió quedarse. 44.000 boletas vendidas y solo 76 devueltas. Gracias por seguir ahí, por creer y por demostrar una vez más que estos colores nos unen en los momentos que más importan”, señaló el club sobre el tema.