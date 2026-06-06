El próximo lunes 8 de junio, Atlético Nacional de Medellín se enfrentará con el Junior de Barranquilla por el partido de vuelta de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año.

El global marcha a favor del Junior

El compromiso, al ser local el conjunto verde y blanco de la capital antioqueña, se va a llevar a cabo en el estadio Atanasio Girardot. Se espera un encuentro entretenido de inicio a fin.



El cotejo de ida se disputó en el estadio Romelio Martínez el pasado martes 2 de junio. El resultado, como bien se sabe, fue de 3 goles a 0 a favor del equipo que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias.

¿Nacional podrá remontar?

Por eso, Atlético Nacional, si quiere pelear la posibilidad de conseguir el tan anhelado trofeo, deberá, al menos, empatarle el global a su rival para forzar los disparos desde el punto penal.



La tarea no es para nada sencilla y eso no es un secreto para nadie, pero el trabajo tampoco será imposible. Habrá que esperar para conocer si los entrenados por Diego Arias pueden darle vuelta a la historia.

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El mensaje de Nacional

Y ya que se habla de Atlético Nacional de la gran final de vuelta de la liga colombiana del primer semestre del año, el equipo se pronunció hace apenas unos minutos. El club termina de adelantar sus últimas prácticas.

“Concentrados en el lunes”, indicó Nacional, junto a un video de un entrenamiento. La publicación se dio a través de la cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter, del club.











