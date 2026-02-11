Junior de Barranquilla ultima detalles para visitar este jueves 12 de febrero a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales en partido válido por la fecha 6 de la Liga BetPlay.

El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso con el objetivo de mantener el buen rendimiento, ya que después de caer ante Deportes Tolima en la jornada inaugural registra victorias sobre Millonarios y Deportivo Pereira en condición de visita y contra Boyacá Chicó como local.

Junior tendrá baja de peso Vs Once Caldas

Para visitar a Onde Caldas, Junior de Barranquilla tendrá una importante baja. Se trata del mediocampista Guillermo Celis, quien no hará parte del grupo de viajeros por un problema de salud.

Celis no fue incluido en la convocatoria, a pesar de haber tenido participación en todos los partidos que ha jugado Junior en el semestre, debido a una virosis que le ha impedido estar en plenitud de condiciones.

Tampoco estará en la lista de convocados el lateral izquierdo Jhon Navia, quien fue titular en el triunfo sobre Boyacá Chicó.

Regresos en Junior para visitar a Once Caldas

En comparación con la nómina que derrotó en condición de local a Boyacá Chicó, Junior contará con el mediocampista Fabián Ángel y el lateral izquierdo Yeison Suárez.

Ángel ha alternado su participación en el semestre, mientras que Suárez tuvo jornada de descanso en el partido anterior, después de haber jugado todos los partidos.

Junior en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Después de haber jugado cuatro partidos en la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla cuenta con tres victorias y una derrota en el certamen.

El conjunto 'rojiblanco' perdió con Deportes Tolima como local. Los dirigidos por Alfredo Arias superaron como visitante a Millonarios y Deportivo Pereira y en el Romelio Martínez derrotaron a Boyacá Chicó.

Junior, además, tiene aplazado el compromiso contra Atlético Nacional.