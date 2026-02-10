Problema para Junior en plena Liga BetPlay: embargados

Junior de Barranquilla sufre un inesperado problema en plena disputa de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay y a pocas semanas de iniciar a participación en la ronda de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

En las últimas horas se dio a conocer que las cuentas del club 'rojiblanco' han sido embargadas por no cumplir con el pago de una deuda pendiente con el exjugador Jaider José Romero Romero.

Según se informó el juzgado octavo laboral del circuito de Barranquilla dio la orden, teniendo en cuenta que Junior no ha pagado la tercera cuota de una demanda que interpuso Romero y la cual le fue favorable.

Jaider Romero quien hizo parte del conjunto 'rojiblanco' entre 2007 hasta 2014 llevó su situación a la justicia, después de haber sido despedido cuando estaba lesionado, producto de un problema físico que sufrió en 2013.

Al ser despedido sin justa causa, el entonces futbolista acudió a las instancias legales con el argumento de haberse vulnerado los "derechos laborales".

Tras un largo proceso, la justicia en primer instancia tuvo fallo favorable para Romero y se le ordenó a Junior pagar los salarios pendientes desde el 1 de junio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2017. Sin embargo, el litigio continuó hasta el punto de conocerse un nuevo fallo en el que se amplió el monto a pagar por parte de Junior.

¿Cuánto deberá pagar Junior?

Teniendo en cuenta que los pagos pendientes hacen parte de los aportes a seguridad social por 10 años, el club rojiblanco tiene pendiente el cumplimiento de 330 millones de pesos, cifra que sería correspondiente a la tercera cuota de la deuda.

Al no cumplir con el pago, las cuentas del cuadro barranquillero fueron embargadas hasta que se cumplan con los compromisos.

Jaider Romero fue campeón en Junior

A pesar no haber sido gran protagonista, Jaider Romero fue campeón con la camiseta de Junior de Barranquilla en el primer semestre de 2010 y en la segunda mitad de la temporada 2011.