Junior sufre bajas por lesión para el remate de los cuadrangulares

Junior de Barranquilla dio un paso importante hacia la clasificación a la gran final de la Liga BetPlay-II de 2025, después de derrotar en la fecha 5 a América de Cali con marcador de 2-1 en partido que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Con esta victoria, el equipo 'rojiblanco' se afianzó en la primera posición del grupo A con 11 puntos y tratará de asegurar el boleto a la final en la última fecha cuando enfrente en condición de visita a Deportivo Independiente Medellín.

Para avanzar a la final, Junior necesita, por lo menos, un empate para hacerse inalcanzable matemáticamente por parte de Atlético Nacional, que es segundo con ocho unidades.

Bajas en Junior para la fecha 6 de cuadrangulares

Después del partico contra América de Cali, en Junior de Barranquilla se encendieron las alarmas por dos posibles bajas por lesión.

La primera ausencia confirmada es la del mediocampista Guillermo León Celis, que presentó una distensión isquiotibial de la pierna derecha.









Teniendo en cuenta la gravedad de lo sucedido, Celis tendría un tiempo de recuperación de por lo menos una semana.

Por otro lado, el extremo Joel Canchimbo salió del partido contra América por una contusión en el muslo de la pierna derecha.



